57米豆油遵循古法以傳統木桶釀造180天而成，成為市面上搶手貨。（陳淑娥攝）

「黃金大豆魯豬腳」更榮獲台灣農遊十大人氣伴手禮，選用國產履歷豬隻及非基改大豆熬煮而成。（陳淑娥攝）

農遊券為全台農特產帶來龐大產值，農委會加碼續推2.0農遊券。台中市梧棲區農會「57小舖」僅4坪大空間，卻在首波農遊劵中創造500萬元營業額。總幹事王秝毅表示，以在地農作物開發具有特色的農產品，包括米豆油、黃金大豆魯豬腳等均深獲青睞，才能締造佳績，期盼2.0版再拚一波。

梧棲區農會「57小舖」門市僅4坪空間大，是一間小而美的店舖，除了販售自家57米豆油、大豆豬腳等農產品外，其他農會的暢銷商品也能買的到，品項達上百種。這間小舖在短短2個月期間，竟創造500萬元的農遊劵營業額。

其中，57米豆油選用57糙米與在地非基改黃豆，遵循古法以傳統木桶釀造而成，由於稻米有較大醣類成分，使米醬油比其他醬油更為鮮甜，獨特的米豆油反而獲消費者青睞。王秝毅表示，有單位欲下訂數千瓶，但她堅持釀造要滿180天才能銷售，因而錯失良機。這瓶超級搶手米豆油，連57小舖目前是銷售一空，想買得再等等。

而榮獲台灣農遊十大人氣伴手的「黃金大豆魯豬腳」更是有來頭，由於萊豬今年起進口來台，民眾買豬肉特別謹慎。「黃金大豆魯豬腳」選用台灣產銷履歷豬隻，加上梧棲非基改大豆，再以「有機米豆油」等調味，成為一道美味的佳餚，讓民眾吃得健康又安心。

王秝毅指出，梧棲耕作腹地約280公頃，水稻種植高達9成，白米品質相當優良，同時與在地學校合作進行食農教育，包括田間體驗、釀豆腐乳等活動，將農業教育向下扎根，以吸引更多青農返鄉發展。

(中時 )