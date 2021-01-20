新冠肺炎爆發至今，口罩已成為民眾日常生活的必備用品，台灣的口罩也日新月異的陸續推出各種彩色口罩。不過日前爆出彩色口罩含有致癌疑慮的消息，民眾感到驚訝，深怕有致癌風險。對此毒物專家招名威教授表示，民眾所擔心的致癌物確實有可能出現在口罩上，但只是可能，就算有風險，也得有特殊條件才有辦法釋放。

●彩色口罩的染劑會致癌？專家：除非你拿來吃

會有致癌疑慮傳出，主要是因為彩色口罩上的染劑「偶氮」，被拿出來討論是否有「苯胺化合物」，其被認為可能有致癌的風險。對此招名威教授指出，偶氮這樣的染劑其實平常本來就普遍用於日常生活的紡織品，在新冠肺炎爆發後，因應大眾需求開始用於製作彩色口罩上。不過即便如此，口罩上的使用在整體的產業比例還是偏低。

偶氮化合物AZO（R-N=N-R'）是否真的會致癌，主要攸關它的「碳氮鍵」結構是否被破壞，招名威教授表示，這種碳氮的連結其實在日常生活中也相當常見，且也非常穩定。不過要釋放出致癌物也不是不無可能，但情況相當特殊，常見於極酸或高溫的情況下，這樣的連結才有可能斷裂，進而釋放出致癌物，並非隨時隨地都在釋放。而就算釋放，也未必就是苯胺化合物。

彩色口罩的染劑會致癌？專家：除非你拿來吃。(圖/今健康提供)

再進一步來說，口罩一般而言是戴在臉上，或放置在其它一般生活環境當中，基本上不是拿來吃，或者三不五時就拿來舔一口，這些染料常理而言並不會進入人體。總體來說，在日常生活中不會拿來吃、它不會進入人體，又不會遇到「極酸」或「極高溫」讓其釋放致癌物的兩種情況，民眾是不用過度擔心的。

●怕染劑偶氮有致癌疑慮？專家：國家隊根本沒在用

除此之外，招名威教授更進一步指出，即便以最極端的例子來看偶氮染劑的口罩，可能有釋放致癌物質的風險，但其實據了解，台灣的口罩國家隊生產的醫療口罩，其不織布多數也不是使用化學染色劑，而是使用名為「色母粒」的熱塑樹脂材料著色劑，再加上PP塑膠粒經高溫高壓融噴成彩色不織布，最後加工成口罩。如此來看，整個生產過程中沒有人們所擔心的偶氮，自然也不會有偶氮釋放致癌物的疑慮。

●還是怕彩色口罩會致癌？專家：可戴非彩色的

即便要把口罩拿來吃，或三不五時就舔口罩，才有可能把還沒釋放致癌物的偶氮吞下肚；或是偶氮需在高溫、極酸的環境下才有可能釋出致癌物；又或是據了解口罩國家隊基本上根本沒有使用偶氮做染色劑。但相信還是有不少人有所疑慮，怕自己買的口罩可能會有風險。

對此，招名威教授表示，若要做到毫無疑慮，以目前最好的方式來看，他自己平常是戴無特別染色的口罩，或是有認證的口罩，如此一來自然是目前最安全的作法。

還是怕彩色口罩會致癌？專家：可戴非彩色的。(圖/今健康提供)

●防疫重於外觀 配戴口罩蓋好臉、口、鼻

也提醒民眾，口罩最重要的目的是用來防疫，正確戴好口罩非常重要，配戴口罩時應注意壓好金屬條，並確實蓋好整個臉部，包括口鼻，尤其是鼻子，有不少民眾只遮口不遮鼻，若是真的無意間暴露在染疫的風險環境中，病毒透過鼻孔即可進入，此舉如同兩扇門只關一扇，事情做一半。而平時可以用眼鏡或小鏡子做檢查，呼吸時若有起霧代表有縫隙。

防疫重於外觀，配戴口罩時要蓋好臉、口、鼻。(圖/今健康提供)

最後招名威教授也提醒，口罩是消耗品，應記得定期更換，同一個口罩最好還是不要戴超過一天為佳。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)