大陸女星鄭爽近日被前男友張恒爆料兩人在美國請代理孕母生下一子一女，沒想到懷孕7個月時兩人就吵架鬧分手，鄭爽一氣之下回到大陸，獨留張恒在美國處理相關事務。昨(19日)鄭爽首發聲明後，外界依舊罵翻，工作人員則爆料昨鄭爽照常出席北京衛視的喜劇節目錄影工作，還傳她已錄好退圈聲明，隨時有可能公開。

鄭爽2018年5月參加節目《這就是鐵甲》跟張恒認識，同年7月兩人傳出交往，隔月兩人雙雙認了戀情，鄭爽還到粉絲群曬恩愛，直說：「我有個很娘的男票（朋友）...某日，在溫泉酒店我目睹男票坐在馬桶尿尿，他說要不站著會有尿歪的可能性，就很髒啊，很噁心啊...這樣就很方便啊」，大爆男友隱私。

鄭爽昨出席北京衛視節目錄影。（圖／翻攝自吃瓜鵝每日爆料、Rabbit每日爆料微博）

網友爆料鄭爽錄了退圈聲明。（圖／翻攝自吃瓜鵝每日爆料微博）

2019年底鄭爽在實境節目中向男友張恒發出分手信，雙方正式翻臉，不僅合開的公司關閉、計畫中止，鄭爽還開告張恒，張恒日前不堪被抹黑，曬照透露人留在美國是因和鄭爽透過代孕所生的兩個小孩，由於文件問題卡關，兩個孩子無法回到大陸，鄭爽這方還被流出錄音，爆粗口直喊想打胎，但小孩已7個月大無法。

工作人員爆料鄭爽昨照常出席錄影。（圖／翻攝自扒圈老軌、鵝組兔區爆料微博）

據《新浪娛樂》報導，鄭爽昨多次上線，也二度發表聲明，工作人員爆料她沒因此取消工作，還現身錄影《跨界喜劇王》，有工作人員留言說：「她今天北京台錄節目，順便錄了一個退圈聲明，你們坐等吧」，另也有人說鄭爽剛剛現身，知道的比工作人員還晚，等等看開會怎麼說，結果是：「剛總導演說了，明天正式錄製，鄭爽也來的」，暗示沒有要退鄭爽通告，另一名網友問是因為總導演強悍還是有什麼把柄在鄭爽手上？該名工作人員再回：「北京衛視，不知道能不能搞定」。

(中時新聞網)