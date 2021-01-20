高市議員黃捷(右)17日到市場掃街、發春聯，姿態放得低，希望爭取選民認同。（圖為中時資料照）

桃園市議員王浩宇的罷免案通過後，緊接著就是2月6日舉行的高雄市議員黃捷罷免案，持續引發外界高度關注。資深媒體人陳揮文昨(19日)在廣播節目中接受民眾叩應(call in)時，有高雄市鳳山區的居民表示，「罷免黃捷案一定會通過，我家就有11票要罷免她！ 」

陳揮文19日在《飛碟晚餐 陳揮文時間》廣播中談到，原本以為罷免王浩宇案不會通過，最後看到8萬多人站出來，因此他分析如果罷免黃捷又通過了，那麼接下來要罷免立委陳柏惟、吳思瑤的相關活動，整個氛圍就會不同了，但若沒有通過，那麼接下來罷免立委的氣勢就會相對弱掉。

節目中，有名住在高雄市鳳山區的陳先生叩應表示，「罷免黃捷案一定會過，我們家就有11票要罷免黃捷，包含我兩個兒子，我不知道黃捷這些日子做了什麼，2月6號一定會去投票。」

另一名在鳳山區工作的民眾則說，雖戶籍不在鳳山區，但就他觀察，感覺罷免黃捷案會通過，通過的機率越來越高，且看到王浩宇案通過後，高雄鄉親越來越有信心，但他也不敢把話說的太滿。

隨著投票時間逼近，黃捷把握時間到市場發春聯拜年，盼獲大家支持，她表示，會努力爭取選民認同，尊重大家行使公民的罷免權利，也相信自己能通過考驗，接下來會以市政工作為優先，也希望鳳山選民出來投不同意票，到時候可以順利度過。

(中時新聞網)