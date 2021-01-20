全球經濟今日焦點當屬美國財政部長提名人葉倫(Janet Yellen)參議院聽證會，延續不少川普(Donald Trump)治下2020年美國財經政策，包括不惜赤字擴大政府支出與紓困，以及對中國大陸強硬。以往與北京當局關係良好的葉倫變臉，稱陸是「最重大戰略競爭對手」，還表示「我們準備動用全部工具解決」大陸各種問題。

美國參議院準金融委員會主席、民主黨籍魏登(Ron Wyden)表示，可能於周四(21日)投票表決。由於民主黨在參院掌握席次與共和黨同為50席，票數相同時平時不參與表決的議長、即副總統也是民主黨籍，可說篤定過關。而且葉倫與多名共和黨議員私交不錯，表達對陸強硬後，分析認為民主黨甚至不用動用到副總統投票權，就可讓葉倫過關。

儘管即將離任的美國總統川普(Donald Trump)才是去全球化、設下各種貿易限制的罪魁禍首，美國也事實上對波音(Boeing)及許多產業實行補貼政策，但葉倫在指控罪名時沒漏下北京當局反制措施，她說：「中國正經由傾銷、設置貿易壁壘、非法補貼企業的方式削弱美國企業競爭力。」

葉倫表示：「中國一直在偷竊智慧財產權，或是用包括強制技術轉移等方法來獲得不公平的競爭優勢，還有較低的勞工和環境標準，都是我們準備動用全部工具去解決的問題。」

除了中美貿易戰基調不會改變，葉倫其餘談話重點和川普政府現行政策略有出入。政府紓困立場不變，但加大力度，同時強調容許赤字融資；重申美元交由市場機制決定，不尋求貶值換取競爭優勢，也反對其他國家利用貨幣貶值取得優勢，不過川普政府在去年疫情爆發後期時也未採取弱勢美元政策，美元弱勢其實是貨幣寬鬆必然結果而非政府意圖，葉倫在聽證會也未表示要支持強勢美元政策，因此貨幣政策可說維持現狀。

與川普政府最大不同，是葉倫強調民主黨長期優先政策包括因應氣候變遷、提高最低薪資表準，這與多次強調全球暖化是陰謀論的川普退出《巴黎協定》、放任企業在稅務負擔降低同時各種壓榨勞工行為不同。不過拜登(Joe Biden)主要政見、也被認為對金融市場最不利的增加企業稅部分，葉倫強調計畫會在企業能負擔範圍內、克服疫情且經濟全面復甦後實行，讓市場安心不少，股市3大指數全面走揚，那斯達克指數更因此漲幅逾1%。

(中時新聞網)