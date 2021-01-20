新北市一名人妻與丈夫民國74年結婚，2人婚後經過10幾年，她在民國91年某日突然無故離家，從此音訊全無，留下4名子女給丈夫照顧；她離家期間在外不斷賭博欠賭債，因此常有不明人士到丈夫家中討債，她甚至企圖將住家賣掉還債，讓丈夫與子女差點無家可歸，最後丈夫心痛訴請離婚，法院判准，可上訴。

判決書指出，該人妻與丈夫在民國74年結婚，婚後生下4名子女，但她在民國91年突然無故離家，至今已超過18年不聞不問，留下子女全由丈夫扶養，「存心拋夫棄子，不顧家庭生計」，而期間她不斷在外賭博積欠賭債，因此常有不明人士到位在林口的家中討債。

丈夫指控起初與妻子結婚時，他向母親買下位在新北市的一處房屋，並登記在妻子名下，他與子女長年都住在該房屋內，不料某日妻子竟悄悄將房屋出售抵債，導致他接到通知時，與4名子女差點無家可歸，他因此向法院訴請離婚，並將房屋所有權拿回。

2人所生的2兒子也在判決書中指出，母親無故離家後從來沒有拿過金錢回家，他也至此沒見過對方，僅國小時曾通過電話幾次。法院認為，該丈夫訴請離婚後，妻子始終無出面做討論，顯然兩方均無維持婚姻之意願，且婚姻已生嚴重破綻，堪認確有難以維持婚姻的重大事由存在，最後判准離婚。可上訴。

(中時新聞網)