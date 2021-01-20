高階電腦DIY、電競和記憶體品牌-曜越(3540)推出全新鋼影ToughDesk 500L RGB電動升降電競桌，導入新科技及多功能設計，例如智慧型電子控制面板，內建的自動防撞偵測功能等，曜越去年營收52.78億元，創下歷年新高，由於PC相關需求穩定，且新品出貨逐步放量，曜越預估，今年上半年及全年業績均可望優於去年。

曜越此次推出的鋼影ToughDesk 500L RGB電動升降電競桌為L形大空間設計，主桌及側桌皆含有全幅滿版滑鼠墊，而主桌的RGB全幅滿版滑鼠墊，可透過iTAKE軟體客製化燈效的亮度、速度及方向變化。全新鋼影ToughDesk 500L RGB電動升降電競桌設計概念符合人體工學，帶給使用者最寬敞的辦公及電玩空間。

曜越表示，曜越鋼影ToughDesk 500L RGB主桌RGB全幅滿版滑鼠墊，透過軟體操控1680萬色RGB燈效，外加8種客製化燈效效果，輕鬆打造專屬於您的工作及遊戲氛圍。其還能夠和支援TT RGB PLUS軟體的產品或通過雷蛇Chroma進行燈效連動，使系統色調更一致；且智慧型電子控制面板，可一鍵調整桌子高度，於最低70公分至最高110公分之間隨意選擇站姿或坐姿。

曜越去年12月合併營收為4.06億元，年成長27.02%，累計2020年合併營收為52.78億元，年成長30.07%，創下歷年新高；曜越預估，今年上半年及全年業績均可望優於去年。

(時報資訊)