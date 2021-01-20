清水警分局19日邀集轄內民防、警義、義交等相關協勤人員舉辦加強重要節日安全維護工作協調會。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

今年加強春節期間安全維護工作將於2月3日22時起跑，清水警分局為凝聚協助警方執勤共識及齊一做法，亟需警民合作預防犯罪發生，發揮協勤最大效能，19日邀集轄內民防、警義、義交等相關協勤人員與轄內各家銀行等金融機構業者代表，連續舉辦加強重要節日安全維護工作協調會，以全民治安為構想，做最充分準備，期讓民眾在歡度春節中能感受到政府的貼心及警察的用心。

近年台灣年節氣氛隨工商社會轉變漸趨平淡，但傳統台中海線地區，民眾多數仍保留農曆春節習俗，準備過個好年。加強春節期間安全維護工作也將於2月3日22時展開，至2月17日24時止，為期15日。

清水警分局19日邀集轄內民防、警義、義交等相關協勤人員與轄內各家銀行、郵局、信用合作社等金融機構業者代表，連續舉辦加強重要節日安全維護工作協調會，以全民治安為構想，做最充分的準備，希望讓民眾在歡度春節中能感受到政府的貼心及警察的用心。

分局長張啓祥指出，本年度加強重要節日安全維護工作雖僅15天，但全體同仁會依3大主軸重點項目全力以赴爭取佳績及做好為民服務工作。在「治安平穩」方面加強防竊(扒)、防搶、防詐宣導、防制幫派犯罪、強力掃蕩毒品、強力打擊詐欺、取締職業性賭場暨網路賭博及維護金融機構安全等工作。

在「交通順暢」方面置重點於交通安全順暢、防制交通事故及嚴懲重大違規等，另特別強調於過年期間，各式聚會尾牙酒後切勿開車，警方將加強取締，保護民眾生命及財產安全。在「民眾安心」方面，協助民眾 (含外僑) 舉家外出住居安全維護工作、設置機動派出所、協助失蹤人口返家團圓、結合民力服務社區。

此外，張啟祥也強調，經某報的縣市幸福指數大調查，人身安全項目，台中市獲得第1名成績，社區居住治安滿意度也是6都第1名，高達9成以上，這些都是共同維護治安的夥伴們全力支持及協助的成果。

最後，由於疫情關係，為減少群聚，張啓祥率領各級幹部向在場與會人員提早進行團拜，並製作影片於清水警分局臉書進行線上團拜，祝福清水、沙鹿、梧棲所有鄉親，在新的一年大吉大利、牛轉乾坤、財源廣進、新年快樂。

清水警分局呼籲民眾，春節將至應提高防範竊盜、搶奪等案件發生，若有提(存)款可申請警方協助護送，舉家外出也可申請加強巡邏，住家附近發現行跡可疑人、事、物可撥打110請警方協助查察，遇有詐騙疑問請打165専線或110向警方查詢。警方希望提供一個治安平穩的居住環境，讓民眾過個平安年。

(中時 )