橋頭地檢署與嘉義地檢署19日兵分多路，出動600名警調到全國各地的地下賭博教父陳盈助的公司搜索。檢警調在北中南各地辦公室帶回60餘名工程師及職員，以及大批電腦，將進行破解，現場還查扣現金7000餘萬，相關偵辦都還在進行當中。

600檢警全台搜索百處查洗錢，陳盈助(左一)列被告。(中時資料庫)

檢方表示，一共指揮警調等600餘人，分別前往台北、台中、嘉義、高雄等地同步執行搜索，總計扣得現金7000多萬元，以及手機、電腦等證物，並陸續傳喚相關被告等60餘人到案釐清案情。

據了解，檢調在陳盈助位於嘉義市東區豪宅的保險箱，扣到1250萬餘元，另外台北、台中等地又搜出5800萬現金，檢警調搜索時，陳盈助跟妻子陳素月都在住處內。

檢方表示，被告包括博弈大亨陳盈助，以及他的妻子陳素月與弟弟陳盈坤，全案朝涉嫌經營博弈網站及洗錢等案件偵辦。

檢警調下午到高雄市明誠路一處搜索，帶回該公司的30餘人，以及一批電腦。帶回的這批人多是工作人員或電腦工程師，檢警方正在偵訊這些人，釐清有無涉及跨國洗錢。

嘉義聞人賭博教父陳盈助遭檢舉，可能涉及經營簽賭網站，朝違反銀行法、洗錢防制條例等方向偵辦，檢警調指揮上百警調人力搜索，包括嘉義市大雅路會館、高雄明誠路商辦。陳盈助、胞弟陳盈坤均被傳到案，共犯、證人更多達5、60人被帶回偵訊。除嘉義與高雄外，檢警調也有在屏東、台東搜索。

(中時新聞網)