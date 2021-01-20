國民黨發動罷免萊豬立委，台灣基進立委陳柏惟是首要目標之一，陳自稱若因他表現很台，被罷免沒有道理；前立委孫大千在臉書酸陳，會遭罷免是因為表現很遜，而不是很台；陳柏惟回應媒體說：「孫大千是誰？畫家嗎？不認識。對於一些鎖鎖碎碎、小人物出來談話都要回應，真的很累。」孫大千今早在臉書回嗆：「回應空心草包的談話真的很累，特別是，這還是一位活在平行時空中的台版馬保國。」

孫大千說，有能力而自大的人，可以說是恃才傲物；沒知識卻囂張的人，只能說是空心草包。當一位網紅立委，每天只要靠一張嘴；做一位專業立委，每天卻要出十分力。

他說，看到了王浩宇的下場， 3Q立委開始緊張害怕了。可悲的是，他竟然天真地以為只要繼續鬼扯唬爛、胡言亂語，就可以矇混過關；卻不知道，在被選民看破手腳之後，這根本就是一種愚蠢的自殺行為。

孫大千強調，不知道以3Q立委極度有限的腦容量，能不能夠了解，什麼叫做井底之蛙？什麼叫做夜郎自大？

(中時 )