拜登20日就職 美華府部署2.5萬大軍

美國國防部國民兵局（National Guard Bureau）說，在啟動總統就職典禮安全審查流程，以確保維安部隊和極端組織無關後，有12名陸軍國民兵已解除相關任務。

美國國防部國民兵局（National Guard Bureau）局長霍坎森（Daniel Hokanson）周二說，由於其中2名國民兵發出「不當」的評論和簡訊，因此被解除任務。而稍早一名五角大廈官員透露，他們是由於可能和極端分子有關而被除名。

霍坎森指出，另10名國民兵則是因為在審查過程中，因曾表現出可疑行為而被解除任務。不過，他強調，這未必代表他們和極端分子有關，只是出於高度謹慎，而將他們剔除。此外，他指出，在2.5萬國民兵中，已挑出12人，另外還在繼續審查，問題並不大，但他們希望做到滴水不漏。

目前部署在華府地區的，約有2.5萬國民兵。由於1月6日川粉闖進國會，引發5人死亡的血腥衝突，華府多數地方已封鎖。五角大廈官員向民眾保證，負責為就職典禮維安的國民兵都經過徹底調查。

代理國防部長米勒（Christopher C. Miller）17日說，由於潛在的安全顧慮，聯邦調查局（F.B.I.）正協助美軍審查超過2.5萬部署華府的國民兵。而在川粉國會暴動後，F.B.I.已從100多名被聯邦羈押的民眾中，辨識出至少6名有軍方背景的嫌犯。其中有1名德州退役空軍中尉，1名北卡羅來納州陸軍軍官和1名新澤西州陸軍後備軍人，而另一名參與抗議的退役女空軍已在暴亂中被射殺。

(中時新聞網)