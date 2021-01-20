【愛傳媒陳玲玲專欄】「咖哩」是個帶有魔力的料理，各地區都有不一樣的做法和風味！泰式咖哩顏色多，加椰漿！

除了加入了椰醬來減低辣味和增強香味，額外加入的香茅、魚露、月桂葉等香料，也令泰國咖喱獨具一格，分青咖喱、黃咖喱、紅咖喱等多個種類！

印度咖喱口味重，辛辣強？印度是香料的魔術師，每個印度家庭都會有自己的咖喱秘方，把薑黃粉、孜然、葫蘆巴、丁香、小茴香籽、芥末籽和辣椒等各種香料烘乾後，研磨製成咖喱粉，辣度強烈兼濃郁！

馬來亞咖喱，比較溫和。馬來西亞咖喱一般會加入芭蕉葉、椰絲及椰漿等當地特產，來減低咖喱的辛辣和提升香味，所以他們的咖喱味道都是比較平和！

台灣咖哩，味道居中。特徵為使用大量的薑黃，所以色澤大多為鮮艷黃色，有淡淡的小茴香氣味！

日本咖哩，溫和偏甜。偏甜不辣，口感濃郁，日本人會將香蕉、蘋果等天然甜味的水果添加至咖哩內增添風味。

咖哩源自印度，傳入日本之後演變出更多采多姿的樣貌：湯咖哩、乾咖哩、香料咖哩歐式咖哩、燒咖哩、咖哩烏龍等等。好的咖哩應該是咖哩味綿長、香味深邃，台北充滿了許多咖哩屋，也都有各自的特色！值得一一探索！

osakaspicecurry大阪香料咖哩，咖哩控必吃，道地的大阪香料咖哩，大阪的味道，充滿日式職人精神的咖哩專賣店，外觀、餐廳內部、工作台都跟東京巷弄的拉麵小店好像喔！

由日本夫婦經營，以日本人氣的肉醬咖哩（肉末咖哩）為主，有點像日本吃到的那些好吃咖哩風味！

最大的特色是使用10種以上的香料製作咖哩醬，創造出多重的層次感，滿滿的香料罐，排列在一起的氛圍好專業，小小的店裡，日本老闆的招呼聲，咖哩香料的香氣，那瞬間彷彿穿越時空，來到日本。

低調而濃郁的日本風格，人氣第一是豬排咖哩炸豬排比較薄一些，一口咬下去立刻發出咔哩咔哩的聲音，沾點咖哩醬咀嚼起來的肉感倒是不錯！一盤雙滋味有兩種深淺不同醬汁，旁邊有清爽的蘿蔔與芹菜！

香料的層次感比較多，適合追求香料層次豐富的人，咖哩咖哩醬算是比較濃稠，有香、麻、辣的層次感，是一家很日本的咖哩店！

茄子咖哩，茄子Aubergine歐風咖哩日本本店創立於1992年，在日本極受演藝圈喜愛，更被朝日電視台評為「沒吃到會遺憾終生」的咖哩名店。旅居日本的老闆將其引進台灣叫「苆子咖哩」！

「茄子咖哩」，咖哩口味集結印度風的辛辣濃烈，以及日本風的甘甜溫潤，日本總店「歐風創始人」村田利用法式料理的技巧研發咖哩，成為「歐風咖哩」，是目前唯一正統日本進駐台灣的歐風咖哩。

雙料咖哩跟藍帶豬排蛋包飯咖哩都滿好吃的！藍帶豬排是精選豬里肌肉內夾香濃的莫札瑞拉起司以及煎烤過的鹹香又嫩的培根，外酥內嫩口感多層次。

蛋包飯的蛋皮相當厚，軟嫩香滑且入口即化，裡面包的香Q西式炒飯是以奶油香飯搭配鮮嫩雞丁、蘑菇、洋蔥等再以番茄醬汁熱炒而成。搭配起來非常好吃！

茄子咖哩選用日本進口的咖哩原料含40種以上香料，又引進來自日本的精燉技術，加上熬煮3天的鮮甜洋蔥，並加入鮮奶油，使得咖哩醬汁溫潤濃郁而且有著柔順細緻的口感，味道也相當香辣。

辣度可選1~5辛，一般人是選擇2辛，想辣一點往上加！

盈豚骨カレー咖哩飯專門，不斷精進創新，提供更多顛覆咖哩印象的選擇，令人驚豔的麻婆豆腐咖哩（禮拜天晚上提供）和去年推出每週限一碗的「餓貫滿盈」集結四種不同肉品，增量增飯增醬的大份量咖哩！令人印象深刻！

店家堅持使用自製咖哩粉、不加澱粉，且以6小時熬煮的豚骨高湯為基底製作咖哩醬汁，米飯也使用國家認證的CNS一等米飯，提供顧客細膩的專門咖哩。

東京咖哩 Tokyo Curry，豬排雞肉咖哩和牛肉咖哩為二種不同醬底，牛肉咖喱醬微辣，豬和雞的偏甜，但兩者都是費時熬製成深色的黑咖喱類型，風味層次豐富，且飯類提供三種多元選擇：白飯、薑黃飯、五穀飯。

不僅咖喱要使用大量洋蔥、紅蘿蔔、香蕉等蔬果熬煮，還有結合辛香料後的立體層「辣」、「甜」、「辛」三味一體！

選用越光米，並堅持使用電子羽釜鍋炊煮，米飯粒粒分明，更是加分。

結合酒吧的Tokyo Curry bar東京咖哩，營業到凌晨兩點，算是中山區夜食堂啊！

新高軒，懷舊的日式洋屋食堂是專賣咖哩、炸雞的日風食堂，店內只有八個座位！

聽說這個口味是老闆去日本逛舊書店的時候，意外翻到一本明治時代的咖哩飯食譜，回台灣後照著書裡的步驟熬煮咖哩，發現非常美味，所以我們現在吃到的是「明治時代的懷舊咖哩配方」！

咖哩醬汁部分，以洋蔥、蘿蔔、雞骨、蔬菜與牛肉和豬肉共同熬煮，是香氣十足的醇厚濃郁咖哩醬，米飯部分店家選用在地無毒的台南16號「植禾米」！

走進店裏，只有一排吧台座位，聽說這叫做「咖哩吧」！店員點完餐，就會在你面前直接做咖喱飯！

炸雞用的是雞腿肉，表皮酥脆，裡面多汁。牡蠣是廣島牡蠣，新鮮好吃！有牛肋條、豬頰肉與綜合三種咖哩！像是日劇裡小店的感覺！

佐藤咖哩，第一代台北咖哩飯名店，是台北相當知名的日式咖哩專賣店，店內裝潢簡約帶著個性，CI設計融合美式日式插畫感，讓吃咖哩變成一件很潮的事。

咖哩配方來自東京。醬料本身不辣（可另外加辣），味道濃郁帶著香甜，豬肉咖哩、雞肉咖哩、牛肉咖哩、綜合咖哩、炙燒起士漢堡排咖哩，總共就只有五種口味！

咖哩部份走的是日式家常風味，來自日本東京的咖哩配方，以紅蘿蔔、馬鈴薯、洋蔥、蜂蜜等加入私房辛香料，每日熬煮3~4小時，做出正統日式家常咖哩。這家的咖哩相當溫潤濃郁！

綜合咖哩為雞肉咖哩、牛肉咖哩混合，能一次吃到兩種口味滿足加倍。

Curry Lab. Tokyo，位在東區，老闆是日本人，咖哩使用職人的私房辛香料搭配當日新鮮蔬果與肉類，味道濃郁微辣、肉質軟嫩入味。在點餐時可選擇「飯量免費加大」，除了單醬之外也有雙醬組合可選擇。

「無水乾咖哩＋豆乳咕咕雞肉咖哩」是很多人會點的品項，無水乾咖哩的醬汁收得很乾、非常下飯，而豆乳咕咕雞肉咖哩則多了奶香味！

通庵熟成咖哩，多達13種以上的秘制香料，曝曬，烘乾，拌炒，等多種製程後，按照完美黃金比例混合，再靜置熟成28天，成秘製香料咖哩粉。

以多種新鮮蔬菜水果長時間慢熬，搭配秘制香料粉熬煮成醬，熟成48小時後，才是最好的品嚐時機。

品項有雞肉、牛肉與綜合，咖哩吃起來相當濃郁、厚實，口味上也很有層次，醬汁含著多種複雜的辛香料香氣、蔬果的甜甘味，層次交錯、層層疊疊的，餐點隨附半顆溏心蛋與味增湯，咖哩醬淋上花椒油，味道相當多層次，辛辣中帶著蔬果的甘甜，還有著獨特的焦香，搭配越光米相當下飯。

雷咖哩，咖哩、甜點都強！老闆原本是資深法式甜點師，因此這裡的甜點也非常值得吃！

自製的辛香料咖哩還算不錯吃，香氣足而豐、味道亦有層次，依食材主題嚴選不同的調性搭配，每款咖哩都由10種以上香料所組成。

新鮮現磨的香料香氣奔放，加入炒成焦糖色的洋蔥、蔬菜雞濃湯等材料一同燉煮，最後再以自製中式十三香提味，使咖哩層次豐富、尾韻綿長！

白飯是關山米，好米成就好飯！一口白飯配一口咖哩醬，不知不覺就會吃光光。雷咖哩的咖哩飯細緻、豐富、多層次！

富士咖哩，也是台北排隊名店，店內除了有牛、雞、炸豬排等肉類咖哩飯之外，還有「湯烏龍」的選擇。

飯類隨附一顆太陽蛋，除了單醬之外也有雙拼組合，咖哩味道濃郁帶著甘甜，肉質與蔬菜燉煮得軟爛入味，吃起來相當順口，嗜辣者可以另外加辣油。

豬排咖哩，炸得酥酥脆脆的咖哩很令人驚艷，白飯口感Q！

這家店特別之處是隨附「撒上咖啡粉＆砂糖的檸檬札片」，吃完咖哩飯後可以解膩。

除了主食之外，富士布丁也很推薦大家嘗試，焦糖布丁的口感偏紮實，不像一般吃到的布丁那種Q軟口感，焦糖醬吃起來偏甜，搭配上頭的日式穀麥，吃起來更添層次感！

古一小舍印度咖哩，一家小巧低調的咖哩店，位在大稻埕環河北路，店內裝潢相當復古文青，著重於香料的印度咖哩，香、辣、濃並具，濃郁的咖哩口味重卻順口，咖哩是老闆精心手炒製作，以15種精挑細選的香料手炒而成！

「古一喀拉拉雞咖哩」，造型以四顆飯糰搭配醬料，是一款「辣得可愛」的餐點！咖哩是印度風味，加入了多種辛香料，以15種精挑細選的香料手炒而成，比較有深度！

鍋燒意麵非常大碗，麵裡放了大量的櫻花蝦，湯頭滿滿的海味，料也很豐富，飽足感很夠。甜點的布丁很特別，上面淋上一些紅酒醋，整體攪拌均勻後再吃，味道會和一般的布丁不一樣。

咖哩王日式咖哩，可以吃到會爆漿的起司炸豬排，一吃過就會特別難忘。起司使用了兩種以上的起司，吃起來味道不會太膩口，豬排本身還是有一定的厚度，吃起來真的是非常有滿足感，咖哩的味道比較偏向日式咖哩幾乎不辣，非常的濃郁！

不時的還能抿到一些煮幾乎融化的洋蔥，咖哩裡的紅蘿蔔與馬鈴薯雖是配角但也非常出色！

雙拼咖哩可以吃到牛肉跟雞肉，爆醬的豬排，實在是讓起司控會心動。

十巷咖哩日式咖哩，晴光市場內超紅的平價咖哩飯，也是可以加醬加飯，保證吃好吃飽，醬料稍辣一點，屬於較配飯的風格，唐揚雞咖哩是店內最受歡迎的產品，炸雞大塊好吃，炸雞很大塊也很大方，足足給上四大塊，薄厚不一讓咬感很活潑，多汁鹹香中帶著白胡椒味，脆到不行的外皮，好吃！

而一旁還有相當新鮮的生菜，可更換水果，讓人覺得很佛心。

咖哩與飯都可以續加，咖哩口味辛口中厚重香濃，再倒上些鮮奶油增加乳化，咖哩醬屬於另外裝一碗而不是一開始就直接倒在飯上面，是一家可愛的小店！

台北月見ル君想フ （印度/南洋風咖哩），來自東京青山月見ル君想フ的台北支店，由日本主廚掌廚，製作各式香草料理，以及使用純正印度香料所製作出的南印度咖哩！

香料咖哩為他的招牌，可同時吃到兩種口味的咖哩！有著較不常見的特殊口味！店內除了咖哩外也提供許多美味餐點，有文青風！

除了咖哩之外，飲品也是他們的主打，像是茶飲、咖啡、調酒、雞尾酒、啤酒這裡都有，選擇還挺多的。

池先生kopitiam（印度/南洋風咖哩），是家專賣馬來西亞美食的餐廳，老闆本身就是馬來西亞人，肉骨茶、咖哩叻沙、椰漿飯都是店內的人氣餐點，連JJ林俊傑都大力推荐，如果你是JJ迷，記得點JJ套餐——咖哩雞椰漿飯！

紅咖哩雞飯以及咖哩叻沙麵，使用的是長米煮的椰漿飯，與一般店家略有不同，南洋風格的咖哩，稍辣，與一般日式咖哩口味差距很大！

幻猻家珈琲，老宅咖啡店「幻猻家珈琲」除了迷人的台灣味，還多了日式元素！手工布丁、特製咖哩飯搭著念舊的生活感。

關於咖哩飯的製作，是店家每天關店後花一個小時炒咖哩餅、第二天開店前再花一小時燉煮成咖哩醬、經低溫烹煮六小時之後才能成為第三天的咖哩飯，咖哩醬加入肉蔻、丁香、肉桂，同時帶有明顯蒜香，吃來濃郁，將溫泉蛋與咖哩醬一同拌入米飯中，也很好吃！

焦糖布丁極為濃郁蛋香，迷人的苦甜焦糖，帶有厚度和層次，讓布丁有著更多風味，搭配上頭點綴的焦糖糖片，值得品嚐！

日本一直都有「放一晚的咖哩更好吃」的說法，咖哩自己在家做，也不錯，還可以收買小孩子吃胡蘿蔔！

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