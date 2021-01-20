【愛傳媒獠次郎專欄】在別的地方常常會吃到「鹽水意麵」，還沒真正的在台南鹽水吃過真正在地的「鹽水意麵」，所以這次來到鹽水，當然就要來吃鹽水意麵，但要吃哪一家鹽水意麵咧？

有阿桐、阿三、阿姬等等，都是「阿」字輩的，好吧，那我就挑個「阿妙意麵」來吃好了。

原因無他，就是我從「八角樓」走過來剛好順路，但很奇怪的是，通常我這樣隨意挑選都會歪打正著。

這家也不例外，因為我之前講過，意麵之所以會好吃，就是它在製麵過程中，以蛋代替水分，所以做出來的麵條滑嫩香Q，久煮不爛，再與類似台南担仔麵用的這種以瘦肉居多的精燉肉燥拌勻，讓Q彈帶勁的麵條與肉燥醬汁充分融合，再搭配豆芽菜、蔥花，以及肉片，吃起來唰嘴又有嚼勁的口感，讓我吃了會還想再吃。

除了意麵外，鹽水還有肉燕酥可以試試，看起來感覺有點像炸餛飩，但吃起來外皮比較硬，所以要趁熱吃才會有脆脆的口感，也可以在湯裡泡一陣子，讓外皮泡到有些軟了再吃，也是不錯。

作者本名劉自仁，台灣大百科徵稿比賽兩屆冠軍

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(中時新聞網)