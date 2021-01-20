慈濟慈善事業基金會與海洋委員會海巡署中部分署19日簽署合作備忘錄。(慈濟基金會提供／陳淑娥台中傳真)

慈濟捐贈200條毛毯，盼透過海巡人員，將溫暖帶給需要的人。(慈濟基金會提供／陳淑娥台中傳真)

慈濟與海巡署中部分署19日簽署合作備忘錄，由分署長張忠龍 (左)、執行長顏博文 (右)簽署。(慈濟基金會提供／陳淑娥台中傳真)

為了共同加強災防教育，慈濟慈善事業基金會與海洋委員會海巡署中部分署簽署合作備忘錄，19日由海巡署中部分署長張忠龍、慈濟基金會顏博文執行長簽訂，雙方就災害救助、社會救助、環保生態、人文美善、地方創生等合作，期打造合作共善願景。現場也播放過去雙方合作活動影片，點點滴滴都是大愛共善的足跡。

簽訂合作備忘錄現場，海巡署中部分署特別剪輯過去與慈濟合作的活動影片，點點滴滴都是雙方大愛共善的足跡。慈濟過去曾捐贈海巡署中部分署環保毛毯，讓海巡人員將落水民眾救起後，給予對方溫暖、避免失溫；19日慈濟特地捐贈200條毛毯，盼透過海巡人員，將溫暖帶給需要的人。

張忠龍表示，備忘錄簽署內容與海巡署的理念相同，也是我們的職責，其中許多跟環保有關，希望透過簽署合作備忘錄，發揮一加一大於二的力量，中部分署每一位同仁懷著感恩的心情，透過簽備忘錄，希望將這樣的精神發揚光大。

顏博文執指出，因疫情關係，證嚴法師呼籲人人蔬食祈福，科學研究蔬食對地球資源、身體健康有益，我們看到很多政府機關響應，感恩海巡署也一起來響應。顏博文指出，希望透過簽署合作備忘錄，與海巡署一起增加社會的關懷能量。

海巡署中部分署維護苗栗到嘉義的海域安全，包含海洋資源保護利用、海岸秩序、確保國家安全、保護人民。慈濟志工響應海巡署舉辦的淨灘、淨海活動，共同清理海洋廢棄物，維護海洋生態。

海巡署中部分署弟兄響應慈濟「救人一命、無損己身」活動，參加骨髓幹細胞驗血建檔，更在疫情發生後，以「每週一素」為疫情減緩祈福；為了讓海巡弟兄吃得健康、營養、美味，海巡署中部分署伙食大廚專程前往清水靜思堂學習素食食材採買和烹煮，獲得海巡官兵好評。

(中時 )