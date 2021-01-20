立法院會昨（19）三讀通過前瞻計畫第三期特別預算2300億元，通傳會（NCC）編列155億元給五大電信業者蓋基地台，引發在野黨委員反對要求全部刪除，但民進黨團以優勢席次強行表決，在野黨提案均被封殺，該預算一毛未刪過關。國民黨立委陳以信刊出自己與黨內委員，穿上黨籍新戰服的照片，不少網友卻將焦點放在陳的帥氣外型上，有人更大讚：「不輸當年小馬哥風采。」

國民黨立委陳以信（最右者）與黨內立委穿上「KMT新戰服」。（圖／取自陳以信臉書）

日前朝野協商時，NCC這筆補助案爭議最大，立法院長游錫堃並爆料，連美國在台協會(AIT)都關切我國的5G建設，暗示可能與民主國家反共有關。游錫堃後來雖改口，對引發誤會，表示抱歉。但藍營仍認為游錫堃在第一時間的說法，才是真實。

昨日三讀通過前瞻計畫第三期特別預算2300億元，其中，NCC編列155億元給五大電信業者蓋基地台，引發在野黨委員全面反對，要求全部刪除，但民進黨團以優勢席次強行表決，在野黨提案均被封殺，NCC補助電信業者案一毛未刪過關，前瞻第三期特別預算總金額則減列1億6965萬元，總計2298億3046萬餘元，全數以舉借債務支應。

陳以信昨日在臉書發文，刊出自己與陳玉珍、許淑華、鄭正鈐、葉毓蘭、林為洲等同黨立委，在立法院議場抗議NCC送155億給財團的照片。圖中，眾立委都穿著國民黨「新戰服」，白底、水藍字的帽T樣式，有別過往深藍底、白字的設計，大展年輕氣息。

文章一出，網友除了怒轟蔡政府：「真的很敢，乾脆廢掉算了，浪費納稅錢」、「民進黨所做所為引起民憤」、「民進黨真的要債留子孫真可悲」，亦有人大讚陳以信出眾的外貌：「不輸當年小馬哥風采」、「真是太帥了」、「國民黨就是要多一些這種的，才會有年輕票」、「老藍男趕快退散，國民黨該年輕化了」。

國民黨立委陳以信。（圖為中時資料照）

國民黨立委陳以信。（圖／取自陳以信臉書）

國民黨立委陳以信的年輕「嫩照」。（圖／取自陳以信臉書）

(中時新聞網)