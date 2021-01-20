(更新指數)

台積電於9時13分觸及640元，並於9時23分更新盤中股價紀錄至650元。大盤也於9時22分重返16000點大關，並於1分鐘後達16004.32點高位，不過隨後賣壓出現，台積電、大盤指數下行，萬六只維持不到3分鐘。

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美股3大指數齊揚，台積電ADR(美國存託憑證)收盤更大漲4.85%，台灣股價也在開盤後4分鐘內攻上639元新高，台股也在同個時間漲幅達114.71點、達15992.08點，再次挑戰16000點大關。

台積電昨(19)日才達陣630元關卡，單日增加市值估算約達5186台幣。陸系外資指出，台積電法說釋出的產業前景再度激化市場情緒，上修資本支出背後，隱含的是超乎預期的市場展望，未來5G與高效能運算等領域增長將持續拉動產業鏈的發展。

法人指出，半導體產業勢頭難阻，短線又有美國科技股財報公布潮，加上資金行情蔓延下，投資人的風險偏好度提高，儘管相關個股漲幅皆大，在抱團資金穩定領漲下，股價經短暫拉回，往往也立馬彈起。

(中時新聞網)