台南市長黃偉哲昨（19）日下午受訪時表示，活動一切照常辦理，晚間卻突然改口，宣布鹽水蜂炮、月津港燈節及春節期間大型活動等一律停辦。此消息被分享至「我是鹽水人」臉書社團，有人認為防疫優先，但也有人表示「反正我也是照放」，意外引發論戰。因鹽水蜂炮由廟方主辦，稍早鹽水武廟表示，將視接下來兩週疫情情況後再行決定，也勞煩各位暫緩炮城施作。

黃偉哲昨在臉書表示，與中央疫情指揮中心討論後，決定宣布今年月津港燈節、鹽水蜂炮及春節期間大型活動均取消辦理，若疫情有所趨緩再另行考量，強調市府團隊將持續落實防疫措施、支援醫護人員，以保障市民朋友的健康生活。

消息一出，網友湧入黃偉哲臉書留言表示，「感謝市長做出正確的決定」「市長很棒，守護國人的健康最重要」，同時希望牛墟市集也能取消，並落實大小菜市場都要戴口罩。但也有鹽水人認為，這太不公平。另有人透露，台南本週還有更大的遶境活動，但市府卻沉默不語，希望還是推砲臺出來炸，不要宣傳就好了。

鹽水蜂炮停辦，引發網友論戰。（圖／摘自黃偉哲臉書）

有網友將消息轉貼至「我是鹽水人」臉書社團，寫下「傻眼中」，意外引發論戰，為避免爭議擴大，原PO也修改文章並關閉留言功能，強調只是單純分享。大部分網友認為防疫優先，支持停辦，「燈會年年有，但命只有一條」，認為取消也好，不然每次不是發生衝突就是有人受傷。

不過，台南鹽水蜂炮由鹽水武廟主辦，推測起源於清光緒11年（1885年），已有超過百年歷史，要取消對當地人來說並非小事，認為此事並非市長說了算，也要看廟方怎麼給交代。鹽水武廟臉書也有網友留言表示，「現在怎麼辦？」「台南市政府下令停辦，廟方照單全收嗎？」是否有其他應變措施。

對此，鹽水武廟昨表示，目前廟方還沒有結論，待今天討論過後會另行公佈。今上午10點半左右表示，將視接下來兩週疫情情況後再行決定，也勞煩各位暫緩炮城施作。

大家好，我是粉專小編。 小編跟大家一樣等待明天看看是否有結論 如果有任何結論，小編一定會馬上貼文 感謝大家🙏 #小編壓力山大 由臺南市鹽水武廟發佈於 2021年1月19日 星期二

(中時新聞網)