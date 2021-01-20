大聯盟官網今（20）日報導，多倫多藍鳥隊簽下前救援王耶茨（Kirby Yates），新球季應該會擔任終結者，他在教士隊時期曾於2019年拿下國家聯盟救援王，當時的戰績0勝5敗41救援、自責分率1.19。去年因傷只出賽6場，投4.1局，戰績0勝1敗1中繼2救援、自責分率12.46，未獲續約成為自由球員。
藍鳥隊原本的終結者是傑爾斯（Ken Giles），去年才剛動過TJ韌帶置換手術，因此只出差4場，戰績0勝0敗1中繼1救援、自責分率9.82，表現不理想，球季期間是由其他投手輪流負責關門。
去年藍鳥隊救援成功次數最多的是貝斯（Anthony Bass），戰績2勝3敗4中繼7救援、自責分率3.51。其次是多力斯（Rafael Dolis）2勝2敗7中繼5救援、自責分率1.50，表現亦佳。但藍鳥總教練蒙托約（ Charlie Montoyo）覺得需要一名專職終結者，因此簽下耶茨。
此外，昨天藍鳥也簽了另一名牛棚投手查特伍德（Tyler Chatwood），將擔任中繼任務。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。