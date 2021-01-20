大聯盟官網今（20）日報導，多倫多藍鳥隊簽下前救援王耶茨（Kirby Yates），新球季應該會擔任終結者，他在教士隊時期曾於2019年拿下國家聯盟救援王，當時的戰績0勝5敗41救援、自責分率1.19。去年因傷只出賽6場，投4.1局，戰績0勝1敗1中繼2救援、自責分率12.46，未獲續約成為自由球員。

藍鳥隊原本的終結者是傑爾斯（Ken Giles），去年才剛動過TJ韌帶置換手術，因此只出差4場，戰績0勝0敗1中繼1救援、自責分率9.82，表現不理想，球季期間是由其他投手輪流負責關門。

去年藍鳥隊救援成功次數最多的是貝斯（Anthony Bass），戰績2勝3敗4中繼7救援、自責分率3.51。其次是多力斯（Rafael Dolis）2勝2敗7中繼5救援、自責分率1.50，表現亦佳。但藍鳥總教練蒙托約（ Charlie Montoyo）覺得需要一名專職終結者，因此簽下耶茨。

此外，昨天藍鳥也簽了另一名牛棚投手查特伍德（Tyler Chatwood），將擔任中繼任務。

(中時 )