周二美股三大指數收高，美國財政部長提名人葉倫（Janet Yellen）在出席參院財政委員會聽證會時，力挺推出龐大財政援助方案，以幫助這個全球最大經濟體度過新冠肺炎疫情造成的衰退。

葉倫在其提名確認聽證會上表示，大規模方案的好處將超過政府債務負擔增加的代價。即將於周三宣誓就職的總統當選人拜登在上周提出規模達1.9兆美元的經濟激勵計畫，盼籍此迅速啟動經濟，並加快疫苗配發。

Globalt Investments資深投資組合經理Thomas Martin表示：「今天市場真的全都與葉倫有關，以及她將推動激勵計畫的努力，對激勵方案的關注為市場繼續走高奠定基礎」。

周二收盤，道瓊工業指數漲116.26點或0.38%，為30,930.52點。標普500指數漲30.66點或0.81%，為3,798.91點。那斯達克指數漲198.68點或1.53%，為13,197.18點。

標普11大類股僅必需消費品、地產與公用事業股收黑，分別跌0.44%、0.54%與0.37%。對經濟情勢敏感的能源股勁揚2.08%，漲幅領先，其次為通訊服務股上漲1.87%。

企業財報季已經開鑼，美國銀行盤初走高，其第四季獲利優於預期，並加入摩根大通、花旗與富國銀行行列，釋出部分為彌補疫情導致之貸款損失的準備金，突顯對經濟的信心。不過，美銀尾盤漲幅回吐，終場收跌0.7%。

高盛集團上季獲利暴增逾1倍，表現遠優於市場預期，其交易與承銷業務也再度交出亮眼的成績單。惟高盛也回吐盤初漲幅，終場收跌2.3%。

通用汽車大漲9.7%，成為標普500指數表現最好的成份股之一。此前，通用為其大股東的自動駕駛汽車製造商Cruise宣布將與微軟合作，以加快自駕車投入商用。

波音上漲3.1%。加拿大宣布將解除對737 MAX飛機近兩年的禁飛令，而歐洲也料將在下周對該機型復飛釋出最終的許可。

部分主要科技股大幅反彈，擺脫上周的低迷走勢，臉書與Alphabet分別漲3.9%與3.3%，微軟漲1.8%，蘋果與亞馬遜均上揚。

(時報資訊)