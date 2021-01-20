國泰金(2882)公布1月國民經濟信心調查結果，民眾對於景氣展望微揚，然疫情不確定性抑制民眾大額消費意願；而因為台股基本面佳，加上美政治不確定性緩和提振風險偏好，股市樂觀情緒上揚。

國泰金調查顯示，國發會最新公布的景氣對策信號維持綠燈，領先指標與同時指標皆上揚，景氣持續復甦，雖變種病毒蔓延，然疫苗進展樂觀，展望指數微幅上揚至18.8(12月：16.6)，現況指數亦走高至24.4(12月：22.4)；民眾薪資上漲預期指數上升至6.4(12月：2.1) ，連9月上揚。大額消費意願指數則微幅下降至5.1(12月：5.8)，顯示國內疫情不確定性抑制民眾大額消費意願。

主計總處估計2021年經濟成長3.83％，通貨膨脹率1.16％，1月調查結果顯示，民眾對於2021年台灣經濟成長率的平均預期值為3％，有86％的民眾認為今年的經濟成長率會達到2％以上；民眾對於2021年平均通膨預期值為1.42％，預期今年通貨膨脹率介於1～2％的民眾比例為76％。

股市方面，台灣基本面數據強勁、美國政治不確定性降低加上各國疫苗進展樂觀，提振民眾對台股信心，台股亦再創新高。調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數上揚至22.9(12月：18.3)，風險偏好指數則走升至16.8(12月：12.7)。

(時報資訊)