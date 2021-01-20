今年以來全球股市多頭續揚，新興市場股市上揚5.2%，成熟市場股市也走高4.2%；大姆哥投顧認為，疫苗問世後，人類史無前例的大規模疫苗接種勢將經濟活動逐漸帶回正軌，被壓抑的終端消費需求將帶動新一輪補庫存周期，從各個面向來看，2021年全球經濟復甦展望相當樂觀。

美國政府為對抗疫情所挹注的龐大行政資源正在發揮作用，曲速行動計畫（Operation Warp Speed）預計在2021年1月底前提供3億劑疫苗供美國人民施打，讓美國得以領先世界主要國家擺脫新冠肺炎病毒的糾纏，儘管目前疫苗施打進度較初步預期稍慢，但在美國政府的積極運作下，疫苗接種正如火如荼進行，日均施打數量正快速攀升，高危險族群（例如：第一線醫護人員、防疫人員與老年人等等）若能夠盡快獲得疫苗覆蓋，讓已超負荷的醫療體系喘一口氣，疫情所造成的傷害就有望進一步降低。

歐元區方面，2020年是難熬的一年，作為全世界最受歡迎的觀光地區之一，疫情造成的傷害仍深深縈繞不去。為防止新冠肺炎疫情在冬季失控與對抗具更高傳染性的變種新冠病毒，歐元區主要國家選擇謹慎面對疫情，祭出新一輪封鎖措施，並限制跨境人員流動，其中，較為嚴謹的德國政府更宣布將執行封鎖措施至1月底，甚至且不排除進一步延長，這對歐元區已深受疫情之害的觀光旅遊相關行業來說無疑是雪上加霜，2021年第一季經濟可能再度出現衰退。不過，高盛證認為不用對歐元區的經濟太過悲觀，歐元區目前正積極部署成員國的疫苗接種計畫，歐元區在今年第二季度有望擺脫封鎖措施，有效重啟經濟活動，再加上疫情期間民間儲蓄大幅攀升，疫情過後被壓抑的需求（Pent-up Demand）紛紛出籠，消費動能勢必進一步上升，屆時服務業的強勁復甦將帶動經濟成長反彈，高盛證預期2021年歐元區經濟成長將達5.2%。

(時報資訊)