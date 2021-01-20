每到周末假期，在台北信義的香堤大道廣場上，充斥著來自四面八方不同的聲響，有店家播放的音樂聲、朋友間相互的吆喝聲、孩子對著爸爸媽媽的童言童語……。橫越馬路的另一頭，有人拉著小提琴，姿態隨音符旋律時而優雅擺動、時而激昂華麗，他是街頭藝人林子安，從古典跨界到流行的小提琴樂手。

林子安從七歲開始學琴，畢業於國立台北藝術大學音樂系，擁有近二十年深厚的音樂底子；過去曾是純男子弦樂團「無解樂團」的一員，「拉」遍各大大小小的舞台，更與眾多知名藝人合作演出；無論是在國家音樂廳，或是站在萬人演唱會上擔綱小提琴樂手，早已讓他培養出穩健的台風和處變不驚的現場反應力。不料，在樂團解散後，對正在服兵役的林子安來說一夕間陷入對未來的迷惘，而在學長的鼓勵下，他嘗試到街頭表演，那時才發現，原來在街頭演出能和觀眾如此地靠近。退伍後，林子安面臨經濟與人生的低潮期，他便決定考取街頭藝人證照，開啟他的街頭音樂之路。

「可以回家了嗎？」憶起初期在街頭拉琴的心境，林子安坦言，每當看到觀眾不友善的眼光，總是他讓想逃避，也開始自我懷疑，不過為了突破窘境、吸引觀眾目光，林子安仍下了不少工夫。剛開始他不斷嘗試各種表演形式，就連穿搭也有一套「安式風格」，甚至有一次戴上自行剪了一刀的面具於街頭演出，試圖營造出神秘感，為的就是想滿足觀眾的好奇心。

突破古典框架的提琴音樂家—街頭藝人林子安 專訪（圖／EVENT365生活誌提供）

隨著一次次街頭演出演出的經驗累積，林子安漸漸梳理一套自己的表演哲學：將觀眾有反應的歌曲方向收集起來，從觀眾的神情中拉出因時制宜的曲子，也懂得在有鏡頭拍攝下，巧妙營造只為拍攝者演奏的氛圍。這些都是透過不斷觀察所收穫的表演秘笈，「希望路過的民眾能夠被我的音樂感染，這樣就足夠了。」林子安說道。他更分享一次難忘的經驗，曾有觀眾在聽完他演奏的音樂後落淚，令他十分感動，而這也是他一直以來努力的目標——如何透過音樂療癒人心。

林子安透過細膩且精湛的演奏技巧，漸漸地在街頭闖出名堂，也累積不少粉絲追隨。他開始在YouTube經營頻道，「我在做這件事情其實沒有一個借鑑。」林子安說，在台灣很少有演奏家會將Cover拍攝成MV，因為其製作工程浩大、繁瑣，很少有人會碰這塊，但他卻躍躍欲試。MV的製作，從編曲、混音、錄音到拍攝企劃，他不但一手包辦，更從零基礎開始邊做邊學，掌握每個細節、一點都不馬虎，甚至鑽研經營社群的技巧、練習口語表達等等，為的就是想和別人走不一樣的路，讓更多人認識「林子安」。

除了拍攝Cover，林子安也不斷嘗試各種不同型態的影片類型，像是他到韓國街頭演出的Vlog、一日系列，或是MV花絮，各式樣不同類型的拍攝題材，讓大家看到更多不一樣的他。採訪的過程中，林子安總笑稱自己是個十分懶惰的人，但從他所做的每件事情來看，無論是對音樂作品的堅持，亦或是涉獵自己不擅長的領域，都是不斷挑戰自我、為實踐夢想的一步一腳印。

一個音樂科班生，歷經舞台到街頭、從古典樂跨界到流行樂，林子安說雖然曾有反彈聲浪，但他憑著自己的力量來證明只要勇於嘗試和創新求變，將古典技巧融於流行樂曲也能創造新的火花。

「我想要走出來，讓大家記得我是誰。」這是林子安在街頭演出時，巧遇藝人丁噹即興合作演出後說的話。他告訴我們，街頭是個能讓他快速增加曝光的渠道，也因為街頭，使他更會回頭檢視自己每一次的表演，讓未來的演出愈來愈好。林子安不斷累積實力，讓自己處於隨時準備好的狀態，這不僅是等待機會，也更是為自己創造機會。下次，若你偶然經過信義區街頭，不妨尋找喧鬧中仍不減悠揚的小提琴聲，體會「安氏」的現場音樂魅力吧！

(本文由 EVENT365生活誌 提供)

(中時新聞網)