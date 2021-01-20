每年八月底史瓦帝尼會在立法首都洛班巴（Lobamba），舉辦全國上下最令人期待也深具意義的活動—蘆葦節。數以萬計的少女們會從全國各地前往皇家營地進行為期八天的活動。這項節慶的初始想法是由年長的婦女帶領11歲以上22歲以下未婚且尚無性行為的少女，在她們即將進入成人的世界前將Umchwasho的精神傳承給她們，希望她們在成人至婚前能守節，與此同時也傳授在步入婚姻後，與另一半的正確相處之道。傳統上，女孩們在進入營地前會檢查她們的貞潔，有經驗的年長女性透過各種方式，例如少女的胸型來辨別是否為處女，若已不是處女可能無法參加蘆葦節或是其家人必須罰款，而款項可能會是一頭牛(在非洲牛隻是十分昂貴的)。這項活動對於在非洲具有傳統部落文化的精神裡是深具教育及文化傳承。

活動一共八天，其重頭戲在後面兩天的舞蹈表演。表演前，皇家會派專車將女孩們由各個部落及地區載往皇家營地，她們從素昧平生到一同載歡載笑分享著只有女孩們知曉的秘密。她們會在營地一同學習傳統舞蹈並前往水源地找尋蘆葦花，在第六天歌舞並行的前往王母的領地並將蘆葦花作為祝福獻給她。王母也會將女孩們的蘆葦花作為當年度加持皇室傳統房屋的材料。重頭戲當天，國王會來到現場，巧笑倩兮的女孩們會穿上五彩鮮豔的傳統彩穗服飾Umgaco、戴上色彩艷麗的Ligcebesha項鍊。有意思的是因史瓦帝尼的國境緊鄰南非共和國，故兩國在語言、飲食、生活習慣等文化都相互影響著，傳統的史國服飾以Umgaco為主，但若穿著以彩珠所編織的服裝，那麼由此可窺見該女孩所來的部落位置與南非靠得十分近。活動當天，皇室成員也會盛裝出席，她們會戴上象徵皇室身分的蕉鵑羽毛作為王冠。每個女孩都明艷照人，手握盾牌與劍，跳著野性十足、鏗鏘有力的Indlamu舞蹈並配合領頭人的哨音與拍子一邊唱歌跳舞。該舞蹈的特色是舞者隨著拍子將一隻腳抬起，然後迅速放下，腳落在拍子上，腳抬的越高越美麗，隨著哨音與舞蹈，一時之間場面熱鬧非凡。這種舞蹈含有感謝上蒼的恩賜，用於準備戰爭前、慶祝豐收或向皇室成員致敬時表演.....(未完待續)

史瓦帝尼王國-少女們的成年式（圖／EVENT365生活誌提供）

(本文由 EVENT365生活誌 提供)

(中時新聞網)