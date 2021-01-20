位於西門町的「HANKO 60 如醉如夢」 藏身在「新聲大戲院」的招牌後，買了票就帶你回到童年，只是這次或許會有些許不同，多點綺麗的色彩、多點嗆辣微醺的口感。所以看見這間戲院別懷疑自己的眼睛，你沒看錯就是這裡！偽裝成戲院的酒吧靈感來自於美國二零年代禁酒令時期，當時酒吧隱匿在民宅或日常商家之內，西門町最讓人印象深刻的就是戲院了，所以戲院就順其自然成了最佳的「保護色」。值得一提的是，門外戲院上的電影海報都是特別請電影看板大師謝森山繪製，並且定期更換，小細節也不放過！

走進去會看見感應的開關，從復古的戲院走進現代給人一種時空錯位的迷離感，到底來到的是回憶還是未來？但在這邊，希望你拋棄在意識洪流中與慾望拔河的理性，請你醉在夢中、在夢中醉。嫣紅的燈光下，煙霧裊裊縈繞心頭，在這迷幻又綺麗的繽紛世界裡，慢慢摸索，一步一腳印地踏入時光機中，讓「HANKO 60 如醉如夢」帶你回到以前、盡情揮灑你的浪漫與赤子情懷！

老派的浪漫讓「HANKO 60 如醉如夢」帶你盡情釋放，結合復古的台灣情調還有民國時期夜上海的奢華爛漫，再讓你看一次那風華絕代的老西門。這裡的創意調酒種類豐富又多變，還會配合時事話題或是主題推出新的酒品，微醺的人生也能很優雅，用一杯杜康帶你看破紅塵，進入戲院看一場跟自己回憶有關的電影，戲終放之時不必急著離場，再點一杯好酒然後再看一部好戲，入夜後的西門值得你花上整個夜晚與他琢磨。

老戲院的紅色浪漫「HANKO 60 如醉如夢」沈醉時光機 用酒精帶你回到那醉人的時代（圖／BEEMEN蜂報提供）

即使記憶早就模糊不清，還是能靠著些許片段將它重新回放，「HANKO 60 如醉如夢」的每一道調酒與餐食都散發著夢幻迷人的氣息，彷彿誘人的毒蘋果，鮮嫩欲滴讓人想嚐一口但又怕受傷。但你別擔心，把你對現實的疑慮還有猜忌放下，盡情品嚐調酒師與老闆娘們精心設計的調酒，一股腦兒的跳進名為回憶的溫柔鄉好好睡一覺吧！

沈醉時光機用酒精帶你回到那醉人的時代（圖／BEEMEN蜂報提供）

用酒精稀釋煩惱與孤獨，來到這裡請你放開去感受。「HANKO 60 如醉如夢」有創意調酒還有超復古門面跟綺麗魔幻的室內裝潢，許多發想都源自於兒時記憶，不管是從小在西街長大的闆娘對西門町戲院回憶、古早味飲料涼沁人心脾的暢快、小時候家中必備的牌罐裝蘆筍汁或是藥品，將這些孩提時代的美夢，加入成人的酒精，或許入喉多了一份嗆辣辛香，但這就是長大的味道啊！慢慢沉醉，讓一杯又一杯的美艷調酒再帶你回童年時光走一遭，不要抗拒也不用擔心，絕對讓你流連忘返！

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沈醉時光機用酒精帶你回到那醉人的時代（圖／BEEMEN蜂報提供）

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沉醉時光機用酒精帶你回到那醉人的時代（圖／BEEMEN蜂報提供）

沉醉時光機用酒精帶你回到那醉人的時代（圖／BEEMEN蜂報提供）

▲歷久不衰的古早味飲品，夏天解暑聖品絕對非冬瓜茶莫屬！沒喝過這種塑膠袋裝飲料的人別說你在台灣有童年！漢口陸零將兒童飲品搖身變成18禁的成人版古早味冬瓜茶！古早味冬瓜茶，顧名思義絕對有冬瓜茶，以琴酒還有漢口自釀的烏龍茶酒當做基底去調製了這份原始又美味的古早味冬瓜茶酒，順帶附上一顆冬瓜糖！從小到大不離不棄的好夥伴，冬瓜茶老少咸宜。（圖／BEEMEN蜂報提供）

▲彈珠汽水絕對在大家的童年佔有舉無輕重的一席之地，喝彈珠汽水你是為了那刺激冰涼的氣泡感，還是晶瑩剔透承載著夢想的彈珠呢？同年柑仔店的回憶，都是晴量且甜膩的，長大後的彈珠汽水是否多了嗆辣的味道？別擔心，那是酒精時光機，讓他帶你拋下現實的煩擾回到最純真的童年裡吧！（圖／BEEMEN蜂報提供）

▲小時候喉嚨不舒服媽媽是不是都會給大家喝川貝枇杷膏！漢口陸零川貝羅漢枇杷膏是抗疫期間限定聖品，除了勾起你的回憶還要你喝酒也顧喉嚨！作為基底的波本帶著厚實的香氣，緊接而來的杏仁香氛重擊，最後尾韻帶出枇杷與蜂蜜的甜蜜、加上薄荷葉涼潤感，瞬間涼爽心肺，口感清爽不膩，冰心涼神，順喉潤肺聖品非他莫屬啦！（圖／BEEMEN蜂報提供）

▲真愛之血的發想，來自於美劇真愛如血TRUE BLOOD，源於老闆娘愛追的美劇。拿伏特加做為基酒，加了些莓果櫻桃類果泥漿，去勾起老闆娘初次看到狼人那厚實的胸肌事怦然心動的感覺，鮮紅色瓊漿如血液一般就是要勾起你最深層的幻想。讓你有戀愛的感覺，酸甜酸甜又讓你不知不覺醉倒在夢中，各位少女心的人們一定要來試試看！（圖／BEEMEN蜂報提供）

(中時新聞網)