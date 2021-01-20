位於西門町的「HANKO 60 如醉如夢」 藏身在「新聲大戲院」的招牌後，買了票就帶你回到童年，只是這次或許會有些許不同，多點綺麗的色彩、多點嗆辣微醺的口感。所以看見這間戲院別懷疑自己的眼睛，你沒看錯就是這裡！偽裝成戲院的酒吧靈感來自於美國二零年代禁酒令時期，當時酒吧隱匿在民宅或日常商家之內，西門町最讓人印象深刻的就是戲院了，所以戲院就順其自然成了最佳的「保護色」。值得一提的是，門外戲院上的電影海報都是特別請電影看板大師謝森山繪製，並且定期更換，小細節也不放過！
走進去會看見感應的開關，從復古的戲院走進現代給人一種時空錯位的迷離感，到底來到的是回憶還是未來？但在這邊，希望你拋棄在意識洪流中與慾望拔河的理性，請你醉在夢中、在夢中醉。嫣紅的燈光下，煙霧裊裊縈繞心頭，在這迷幻又綺麗的繽紛世界裡，慢慢摸索，一步一腳印地踏入時光機中，讓「HANKO 60 如醉如夢」帶你回到以前、盡情揮灑你的浪漫與赤子情懷！
老派的浪漫讓「HANKO 60 如醉如夢」帶你盡情釋放，結合復古的台灣情調還有民國時期夜上海的奢華爛漫，再讓你看一次那風華絕代的老西門。這裡的創意調酒種類豐富又多變，還會配合時事話題或是主題推出新的酒品，微醺的人生也能很優雅，用一杯杜康帶你看破紅塵，進入戲院看一場跟自己回憶有關的電影，戲終放之時不必急著離場，再點一杯好酒然後再看一部好戲，入夜後的西門值得你花上整個夜晚與他琢磨。
即使記憶早就模糊不清，還是能靠著些許片段將它重新回放，「HANKO 60 如醉如夢」的每一道調酒與餐食都散發著夢幻迷人的氣息，彷彿誘人的毒蘋果，鮮嫩欲滴讓人想嚐一口但又怕受傷。但你別擔心，把你對現實的疑慮還有猜忌放下，盡情品嚐調酒師與老闆娘們精心設計的調酒，一股腦兒的跳進名為回憶的溫柔鄉好好睡一覺吧！
用酒精稀釋煩惱與孤獨，來到這裡請你放開去感受。「HANKO 60 如醉如夢」有創意調酒還有超復古門面跟綺麗魔幻的室內裝潢，許多發想都源自於兒時記憶，不管是從小在西街長大的闆娘對西門町戲院回憶、古早味飲料涼沁人心脾的暢快、小時候家中必備的牌罐裝蘆筍汁或是藥品，將這些孩提時代的美夢，加入成人的酒精，或許入喉多了一份嗆辣辛香，但這就是長大的味道啊！慢慢沉醉，讓一杯又一杯的美艷調酒再帶你回童年時光走一遭，不要抗拒也不用擔心，絕對讓你流連忘返！
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(中時新聞網)
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