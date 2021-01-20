部立桃園醫院確診連環爆，8天內累計9名本土個案，中央流行疫情指揮中心昨強烈建議停辦各大型活動，由交通部主辦的台灣燈會昨第一時間喊卡，台北市長柯文哲今早宣布，台北燈節延後、年貨大街停辦，大甲鎮瀾宮、彰化南瑤宮今也決定，取消除夕搶頭香活動，法鼓山除夕敲鐘祈福改成線上直播、限縮名額。
柯文哲表示，這次決定台北燈節延後，是因為指揮官陳時中說「強烈建議停辦」，上次跨年則只說建議、沒用強制的字眼，且指揮中心掌握較多疫情資料，會這樣說一定有原因。並指出醫護感染是確認的，未來2、3天將是關鍵，要看醫護人員有沒有造成社區感染，疫情若變成大規模社區感染，整個防疫基礎都不一樣，在密切觀察中。
面對醫院群聚不斷擴大，部分確診者足跡及感染源也還未釐清，昨起各縣巿大型活動及春節行程陸續取消，以下為《中時新聞網》整理全台大型活動異動懶人包：
●台北
停辦：2021渣打馬拉松、年貨大街
延後舉辦：台北燈節
照常舉辦：台北國際書展
●台中市
停辦：大甲鎮瀾宮除夕搶頭香、2021中台灣元宵燈會、天津年貨大街、一中年貨大街、逢甲年貨大街
●彰化市
停辦：南瑤宮除夕搶頭香
●新北市
停辦：三重新北燈會
延後舉辦：新北平溪天燈節
限縮人數、改線上直播：法鼓山除夕敲鐘
●基隆市
停辦：七堵煙火嘉年華
●桃園市
停辦：燈會、團拜、學校結業式、尾牙等大型活動
●新竹市
停辦：台灣燈會
●南投縣
延後舉辦：紫南宮大年初一發錢母
●台南市
停辦：鹽水蜂炮、月津港燈節
●高雄市
停辦：高雄燈會、發福袋、團拜、市府局處尾牙、學校結業式
●宜蘭縣
停辦：草湖玉尊宮大年初一至初九發平安粥活動
(中時新聞網)
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