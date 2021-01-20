由於新冠肺炎疫情再起，柯文哲宣布台北燈節延後舉行，年貨大街取消實體活動。（范揚光攝）

部立桃園醫院確診連環爆，8天內累計9名本土個案，中央流行疫情指揮中心昨強烈建議停辦各大型活動，由交通部主辦的台灣燈會昨第一時間喊卡，台北市長柯文哲今早宣布，台北燈節延後、年貨大街停辦，大甲鎮瀾宮、彰化南瑤宮今也決定，取消除夕搶頭香活動，法鼓山除夕敲鐘祈福改成線上直播、限縮名額。

柯文哲表示，這次決定台北燈節延後，是因為指揮官陳時中說「強烈建議停辦」，上次跨年則只說建議、沒用強制的字眼，且指揮中心掌握較多疫情資料，會這樣說一定有原因。並指出醫護感染是確認的，未來2、3天將是關鍵，要看醫護人員有沒有造成社區感染，疫情若變成大規模社區感染，整個防疫基礎都不一樣，在密切觀察中。

面對醫院群聚不斷擴大，部分確診者足跡及感染源也還未釐清，昨起各縣巿大型活動及春節行程陸續取消，以下為《中時新聞網》整理全台大型活動異動懶人包：

●台北

停辦：2021渣打馬拉松、年貨大街

延後舉辦：台北燈節

照常舉辦：台北國際書展

●台中市

停辦：大甲鎮瀾宮除夕搶頭香、2021中台灣元宵燈會、天津年貨大街、一中年貨大街、逢甲年貨大街

●彰化市

停辦：南瑤宮除夕搶頭香

●新北市

停辦：三重新北燈會

延後舉辦：新北平溪天燈節

限縮人數、改線上直播：法鼓山除夕敲鐘

●基隆市

停辦：七堵煙火嘉年華

●桃園市

停辦：燈會、團拜、學校結業式、尾牙等大型活動

●新竹市

停辦：台灣燈會

●南投縣

延後舉辦：紫南宮大年初一發錢母

●台南市

停辦：鹽水蜂炮、月津港燈節

●高雄市

停辦：高雄燈會、發福袋、團拜、市府局處尾牙、學校結業式

●宜蘭縣

停辦：草湖玉尊宮大年初一至初九發平安粥活動

【現場直播】台北燈會延後 北市府召開記者會宣布｜2021.01.20

(中時新聞網)