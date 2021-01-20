男星范植偉當年因主演名導張作驥的電影《黑暗之光》而開啟演藝路，3年後主演電影《鹹豆漿》，拿下法國南特影展影帝，聲勢如日中天，被認為是當代兼具外貌與演技實力的超級黑馬，沒想到他當紅之際，驚吐舊愛王心凌初夜隱私，掀起軒然大波，形象完全崩毀，連帶拖垮事業。

當年以深邃五官及憂鬱氣質被封為「小梁朝偉」的范植偉，出道後人氣居高不下，電影、戲劇邀約一檔接一檔，他與王心凌在2000年的電視劇《車正在追》中，飾演感情深厚的小情侶，之後又在電影《美麗時光》演甜蜜相戀的CP，兩人擦出愛火，外界也相當看好，沒想到這段情走了6年分手收場，讓粉絲感到格外遺憾。

范植偉(右)跟王心凌分手後多年，突貼兩人親暱照還爆女方初夜隱私，遭到外界撻伐。(中時資料照片)

更出乎意料的，是2010年愚人節，范植偉突然曬出自己半裸炸腋毛同框王心凌的親暱照，說出「王心凌初夜不是給我」，還表示當時自己有些失望，毫不尊重女方隱私的言行，不僅讓女方粉絲氣炸，外界也多覺得他此舉非常不恰當，范植偉因此被認為是「最渣前男友」，原本的好形象付之一炬，事業也被拖垮，一度神隱，直到近年行蹤曝光，才知他曾到對岸發展，形象也有巨大變化，已不是當年的憂鬱男神，無奈人氣始終難以拉抬，如今已回到台灣，另謀生路。

讓人意外的是，去年范植偉突然又在微博轉貼王心凌的八卦影片，寫下：「不該承擔的千萬不要，偷雞不著蝕把米」，再度重提敏感往事，被認為是放不下當年亂說話傷害王心凌而遭唾棄的處境，據《聯合新聞網》，范植偉一度暫別演藝工作，曾接直播賣海鮮，還去思想學校當「小老師」，教導「實踐道」，如今被《鏡週刊》爆出在網路上吸收粉絲開課，邀女粉絲到家裡過夜上課，學費開價3千，還要她磕頭拜師。

(中時新聞網)