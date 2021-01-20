美股費半指數創歷史新高，台股加權指數20日開高在15,934.85點，站上15,900點關卡，台積電（2330）開在633元，並一度衝高至639元，再創新高紀錄，高價股緯穎（6669）因2020年獲利表現突出，早盤股價急拉，大漲逾7％，帶動指數一度大漲逾百點，惟隨後獲利了結賣壓湧現，指數漲幅收歛至60餘點。

美國財政部長提名人葉倫呼籲，國會推出大規模財政刺激方案、協助經濟走出疫情陰霾，激勵美國四大指數19日全面跳高。

道瓊工業平均指數1月19日上漲0.38％（116.26點）、收30,930.52點。那斯達克指數上漲1.53％（198.68點）、收13,197.18點。費城半導體指數大漲3.36％（100.55點）、收3,093.32點，創歷史收盤新高。

第一金投顧指出，20日為期貨及選擇權結算日，雖然外資19日現貨開始轉為買超，但期貨部分仍有近3萬口空單。技術面來看，大盤創高後回檔後，19日再度站回五日線，指數仍位於高檔區間震盪，操作上建議勿過度追高，須控制好資金水位與風險，投資上選擇數字好、評價低、且展望正向的個股來操作。

第一金投顧指出，在全球車市經歷二年多低潮和去年上半年低基期優勢，加上相關利多訊息持續出爐，車用概念股及半導體概念股還是為後市觀察重點。

(工商 )