台股衝太快，8成以上民眾「想不到」。國泰金控20日公布1月國民經濟信心調查，才月初調查民眾預估上半年台股的高點，可能落在哪個區間，有82.7％都覺得暫時無法突破15,500點大關，結果台股在12日就已站15,500點以上，速度比大部分受訪者想得都還要快。

國泰金同時也調查若台股回檔，上半年的低點可能落在哪個區間，有74.9％的受訪者都覺得力守12,500點以上，其中有52,1％更覺得是在13,000點以上，甚至有15.3％覺得即便回檔，都會力守14,000點以上。

台股不斷創新高，民眾對台股的信心亦創高，據國泰金調查，元月有46.3％的受訪者預期未來半年台股會繼續上漲，是106個月來的新高，即便扣掉23.4％看跌者，看好台股的樂觀指數在元月是22.9，已連二個月正數，同樣也是106個月來的新高。

因為看好，元月想要把現金、存款轉進台股投資的民眾，比重繼續提高到33.3％，創國泰金啟動此調查10年10個月以來的新高比重，即有逾三成的國人都已對台股心動，台股風險偏好指數已連續八個月正數，創此調查以來的最長期間，且元月是正指數16.8，同樣是新高。

(工商 )