模特兒出身的女星筱蕾，2018年底曝光度銳減，之後她發文坦言自己動了腦瘤手術，術後她也在節目分享自己「面癱臉斜」的情況，近日她久違上《女人我最大》，談到2年多來復健的心路歷程，更忍不住淚崩。

筱蕾在節目談起2018年罹患腦瘤的過程，她透露本來只是以為聽力出現問題，還被誤會在發呆，直到有次參加競賽類型節目後，發現自己連跑步都不能跑直線，閨密Lydia的老公建議她趕緊就醫檢查。

筱蕾術後照鏡子淚崩。(圖／翻攝自YouTube)

檢查後才發現自己左腦長了近4公分的腫瘤，因此立刻安排動手術，而術前醫生就有被醫生告知，後續可能會有顏面神經的問題，而開完刀後，她也發現自己有半邊臉沒有知覺，「我的心裡才想說完了，完蛋了」。

樂觀的她因為住院期間很多好友來探望她，讓她忘記生病的痛苦，直到回到家照鏡子，才驚覺「這是誰，怎麼這麼醜」，而回憶起那段過程，她也忍不住難過地流下眼淚。

而她也坦言術後2年，幾乎沒有什麼工作，只接一些拍照業配，因為照片可以靠角度去遮住自己半邊臉，但如果是動態影片，她就不好意思接下，就怕自己臉歪會影響商品。

而她也在IG分享自己復健過程，透露找到一位中西醫出身的醫師，使用「美顏針」治療快1年，有明顯感到慢慢恢復，她也樂觀表示「很多事不是一下就能做到，除了執行外，還要有耐心跟毅力！辛苦的年我們一起加油。」而她也曬出臉上插滿針的影片，吸引不少粉絲替她加油打氣，「好久沒看到筱蕾，還是一樣美」、「很喜歡妳，要加油唷！」

(中時新聞網)