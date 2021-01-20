日本日本電產(Nidec)20日在美國特拉華州(Delaware)對美國硬碟業者希捷科技(Seagate Technology)與其相關企業提起訴訟。日本電產指稱，希捷在傳統硬碟(HDD)上侵犯其專利權。

日本電產，是一家專事於馬達生產日本公司。希捷則是一家美國資料存儲業者。據悉此訴狀，HDD這種傳統硬碟，是由塗滿磁性物質的碟片所構成，藉由讀寫頭去改變磁性物質的極性，進而可紀錄資料。同時，HDD也是數據資料中心業者與大型資料庫的一個重要不可缺少的組件。日本電產正是世界上HDD主軸馬達主要供應商之一。

日本電產指控希捷侵犯的專利權，包括美國專利碼:8,737,017（’017專利），9,742,239（’239專利），9,935,528（’528專利），10,407,775（’775專利）與10,460,767（’767專利）。這家日本馬達翹楚還指出，希捷從上游製造到下游銷售，每個環節都涉及侵權。甚至，還特別點名希捷旗下BarraCuda和IronWolf Pro，都是侵權產品。

日本電產認為，希捷侵權行為已傷及自己商業利益，將永久禁止再被侵權與尋求損害賠償費用。

(時報資訊)