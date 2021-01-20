高雄市議員黃捷發春聯現場畫面。（圖／取自臉書「黃捷 高雄市議員」）

桃園市議員王浩宇確定遭到罷免，高雄市議員黃捷在2月6日也將面臨罷免案投票，國民黨把目標放在黃捷身上，至於，民進黨究竟會冷處理還是動員，成為熱議話題。對此，民進黨立委劉世芳昨(19日)在政論節目中直言，「冷處理」比較好。

劉世芳在ETtoday新聞雲政論節目《雲端最前線》中談到罷捷案時表示，現在檯面上兩種說法都有，首先是讓不同意票能高於同意票的「全力動員」，這樣罷免就不會通過，另一個就是依照《選舉罷免法》，讓投票低於25%，意味著「冷處理」。

劉世芳直言，自己和民進黨立委許智傑，還有黃捷的好朋友像是林昶佐，目前為止認為是冷處理比較好，主因有兩個，第一，因2月6日這天靠近過年，北漂青年要回高雄的比例不高；第二，過年對於很多中南部、鄉下地區民眾來說，大家不喜歡做一些讓人不好意思、怨嘆的事情，所以不出來投票的比例會非常高。

另外，劉世芳透露，黃捷現在有一一拜訪一些民代等，「其實目前看起來黃捷還是用她的正聲量，希望能夠降低負面聲量」。而黃捷近日勤跑傳統市場分送春聯，鄉親反應熱烈，她日前也在臉書透露，許多長輩當面跟她加油，有一位大哥甚至當場送蘭花，要她堅持努力為鳳山打拼，也謝謝鳳山民眾的熱情鼓勵，大家的讚聲就是動力，一定會繼續做對的事，為市民發聲。

(中時新聞網)