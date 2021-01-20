女神林心如愛情、事業兩得意，與男星霍建華育有女兒「小海豚」，幸福組成一家三口，林心如也在電影《迷失安狄》首次監製並擔任主演，而下周三（27日）將過45歲生日的林心如，則在昨晚曬出提前慶生影片，她大方頂著素顏入鏡，真實顏值全曝光。

林心如將在下周三（27日）迎接45歲生日，不吝嗇分享生活日常的她，昨晚則在網上曬出提前慶生影片，並開心寫下：「So sweet Love you（好甜蜜 愛你）」，只見林心如大方頂著素顏，放下長髮、戴著毛帽入鏡。

儘管林心如即將邁入45歲，不過她的膚質細緻、水嫩，絲毫不見歲月在林心如臉上留下痕跡，在林心如PO出的54秒影片中，她大方對著鏡頭擠眉弄眼、放送飛吻，誇張的是，林心如肌膚依舊Q彈、甚至還白到發光，女神天生麗質羨煞眾人。

由於影片沒有聲音，也讓林心如不禁留言問：「為什麼沒聲音啊」，還釣出女星海芬幽默回應：「還好我會唇語」，鄭元暢也回應：「暖壽喔」，陶晶瑩、陳美鳳、藍心湄紛紛留言為她慶生，可見林心如的好人緣。

林心如不只顏值和身材吸睛，她與霍建華的婚姻也成為外界焦點，小倆口因對夫妻生活低調，而多次被傳烏龍婚變，不過霍建華和林心如則懶理酸民，紛紛以行動破解婚變傳言，小倆口日前還恩愛合體，為林心如的父親慶生，霍建華唱了藏有「愛妻密碼」的〈心如刀割〉，接著演唱〈往事就是我的安慰〉，林心如則在旁熱舞，夫妻互動閃瞎全場。

(中時新聞網)