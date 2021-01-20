即將卸任的美國總統川普19日發表告別演說，其中祈願將上任的新政府能成功確保美國的安全與繁榮，並呼籲全球盟友挺身而出，一同對抗中國大陸。不過川普演說中並未提到總統當選人拜登，對於震盪美國的國會動亂以及造成將近全美40萬人死亡的新冠疫情，也是輕描淡寫帶過。

即將卸任的美國總統川普19日發表告別演說，其中祈願將上任的新政府能成功確保美國的安全與繁榮，並呼籲全球盟友挺身而出，一同對抗中國大陸。

據路透社報導，川普視訊告別演說中表示，在本周將會有一個新的政府團隊，「讓我們一同會他們能維持美國安全與繁榮祈禱，我們致上最誠摯祝願，也希望他們好運」。不過川普仍不願意提到拜登的名字，也不願意遵循傳統，在白宮面前迎接將上任的拜登夫婦，預計在拜登就職前就自行離開白宮，前往長居的佛羅里達州住所。

川普在長約20分鐘的告別演說中細數4年來政績，包括經濟成就、研發疫苗以及邊境築牆等，特別在自己的外交政績中，呼籲全球一同抗陸，表示「我們讓盟友們再次挺任而出，並前所未有地團結全世界國家一同對抗中國大陸」，也特別自豪自己是近數十年來，首位沒有發動新戰爭的美國總統。

另外，據美媒《CNBC》報導，川普在告別演說中雖然有提到6日的國會動亂以及新冠疫情，但都是簡單帶過。正因鼓吹川粉闖國會而遭眾議院通過彈劾案、並面臨參議員審理的川普表示，「所有的美國人民都被國會動亂所震驚；身為一位美國人，政治攻擊我們所珍惜的一切是永遠不能容忍的」；不過共共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）也在川普發表言說的同日首次表明：闖入國會的暴民，正是受到川普鼓舞的。

至於對新冠疫情，川普稱對於喪失的每一條美國公民表示悲痛，也自誇任內推動的疫苗計畫，但根據約翰霍普金斯大學統計，截至19日全美因新冠而病歿人數已突破40萬人。

在告別演說中，川普再次砲轟媒體是「人民的敵人」，一度形容為「華府內的沼澤」並揚言要將其排除，同時警告社群媒體的政治審查與列黑名單；他指出，「不讓彼此自由且公開辯論，違背了我們核心政治價值與最珍貴的傳統」，最後並表示「如今在周三準備轉移政權之際，我希望妳們知道，我們所帶起的運動只是剛開始而已」。

文章來源：In farewell address, Trump urges prayers for next administration without mentioning Biden
文章來源：Trump doesn’t mention Biden in farewell address that glosses over Capitol riot and Covid deaths
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(中時新聞網)

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