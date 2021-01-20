桃園市議員王浩宇罷免案通過後，國民黨發動罷免萊委，有民進黨立委認為選罷法相關規定可再檢視，包括複數選區 (如縣市議員)、單一選區 (如立委)的門檻是否應分流等。宣布成立「我＋1割萊委空軍司令部」的國民黨革實院長羅智強在臉書表示「各人造業各人擔，辜負民意就該罷免」，民主豈能被綠營民代當自助餐、予取予求。

羅智強說，王浩宇被罷免後，開始有綠營人士說罷免制度不公平。罷免制度公不公平，可以討論，但是以前是綠營一直喊著罷免的門檻太高，要求下降的不是嗎？當韓國瑜被罷免的時候，蔡英文還說這是人民的權利，不是嗎？怎麼當罷免的制裁臨到綠營民代的頭上，不然就變得不公平了？

他說，過去，黃國昌推動「割藍委」時屢不通過，被質疑罷免門檻太高；下修門檻後，罷韓時歡欣鼓舞、罷王時如喪考妣，現在卻檢討罷免門檻太低，民主豈能讓他們予取予求，當作自助餐？

羅智強強調，每一份民調都顯示，多數民眾不願意吃到含有瘦肉精的豬肉，而這些萊委卻執意護航萊豬，辜負選民，只能說個人造業個人擔，人民被逼吃萊豬已經夠慘了，罷免這些萊委，也只是剛好而已。

(中時 )