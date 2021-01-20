根據統計，截至今年1月17日止，新竹縣逾期未辦繼承登記土地由地政機關列冊管理之土地已達2萬333筆，面積逾909公頃；建物達399棟，依今年公告土地現值計算已高達100億餘元。縣府地政處提醒，逾期（不動產權利人死亡6個月後）辦理繼承，登記費最高罰20倍，超過期限未辦登記（地政機關列冊管理15年後），將依法移請財政部國有財產署公開標售，請民眾多加留意，別讓自身權益喪失了。

地政處歸納無法辦理繼承登記的原因，包括不知被繼承人遺有財產、繼承人間協議無共識、部分繼承人聯絡不易、被繼承人留有債務及土地價值不高等等。地政處表示，如果因為無法會同全體繼承人一起申請時，可由繼承人其中一人或數人為全體繼承人之利益，申請登記為全體繼承人公同共有，以避免逾期申請登記須繳納罰鍰或面臨公開標售等問題。

地政處表示，為避免民眾因不熟悉法令衍生罰緩之情形，縣轄各地政事務所從2014年6月起，每月下載除戶資料，主動通知繼承人儘速辦理繼承登記，以保障自身權益。另外也積極宣導地政法令，運用多元管道說明繼承登記要點，並在相關活動也設攤提供專業諮詢，另外也深入偏鄉服務，更製作微電影以輕鬆詼諧形式吸引民眾目光。

根據內政部108年度統計資料，新竹縣辦竣繼承或其他原因已停止列冊管理之案件量，高居全台第五名，縣府地政多年來想方設法尋找繼承人的努力，得到很好的成績。

(工商 )