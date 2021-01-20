大陸女星鄭爽2019年底跟素人男友張恒分手，最近張恒拋出震撼彈，表示不願再忍詐欺等罪名滯留美國等抹黑，大爆與鄭爽透過代孕生下兩個小孩，但兩人後來吵架，女方自己回到大陸，張恒才只好待在當地收拾爛攤子。昨(19日)鄭爽對此首發表聲明，沒承認也沒否認所有指控，張恒好友則跳出，批評看鄭爽聲明看到想吐，又透露張恒曾「抱著孩子哭到崩潰」。

鄭爽昨首度發聲明，強調自己的行為沒有觸犯大陸當局的法條，又指此事是私事，抱歉無法在第一時間公開，對於爆粗口或棄養等事未做回應，目前一切就交由律師團對解決。據《網易娛樂》報導，張恒好友秦朝第一時間發文駁斥，說：「看了鄭爽的回應我特麼吐了。張恒確實是富二代確實不缺愛，確實被鄭爽坑慘了。張恒有自己的軟弱，比如代孕雖說是鄭爽的主意也是他配合的。但是原因不是鄭爽又想要孩子又特麼想坑粉絲錢，還想到處撈金？」

張恒好友秦朝發文。（圖／翻攝自網易娛樂頻道微博）

秦朝說，自己實在看不下去，認為從交往之初鄭爽就在利用張恒，騙男友到咖啡館提出創業要求，「鄭爽勸說張恒拋棄孩子也是威逼利用，甚至跟人媽媽說，先送給別人吧，以後萬一能符合（復合）我們還凍了有，可以再要。XXX養豬呢？孩子是這麼要的？想要就買子宮不想要就送人？等以後好還還能再要？」

秦朝進一步爆料，張恒人在美國，鄭爽似乎沒有要放過對方，「下套子、買熱搜、網路暴力。人家大雪天開車去接第二個孩子在路上看到妳買的熱搜抱著孩子哭到崩潰。妳沒有體驗過這種感覺吧？還是抑鬱症是妳的藉口？」

後來秦朝刪文，強調：「下午，我欠考慮的說了幾句話，秒刪貼了。我先說說為什麼我要刪帖，主要原因是影視寒冬，太不容易，有多少人力物力財力以及創作者的心血，都因為一個人的道德敗壞付之東流」，但對此指控，鄭爽方面暫無回應。

(中時新聞網)