測試介面廠穎崴今天以每股348元掛牌上市，早盤大漲最高來到478元，漲130元，漲幅37%。穎崴看好今年上半年測試介面產業景氣，高雄新廠擴充探針產能，預估2年後產能倍增。

穎崴主要製造生產板半導體測試治具（Test Socket）與探針卡設計製造，生產基地主要在高雄，探針卡產業主要在新竹。半導體測試治具是IC封裝後的測試介面之一，探針卡主要用在檢測晶圓良率。

根據市調機構研究資料，穎崴去年在全球邏輯測試座市場排名第3，僅次於美國大廠Cohu和日本大廠Yokowo，法人指出，全球前10大封測廠有7成以上是穎崴客戶群。

展望今年上半年測試介面產業景氣，穎崴表示測試介面上半年到明年主要驅動力還是5G應用，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情和美中貿易戰影響，基地台高階晶片出貨會持續遞延，今年高階晶片包括AI人工智慧設和車用需求持續看好。

穎崴指出，今年有美系2家繪圖處理器（GPU）大廠發表新品需求旺盛，帶動一波備貨需求，不過晶圓代工產能不足，缺貨需求將遞延，在供給漸開出下，預估今年上半年出貨提升，需要更多同軸測試座協助晶片量產測試，有助公司營運表現。

從稼動率來看，穎崴目前平均稼動率在8成到滿載，40%加工件依賴協力廠商，探針產能供不應求，目前月產能約50萬支，預估今年第4季月產能提升到100萬支，高雄新廠1月已經動工，預估2年後產能開出，月產能可倍增到200萬支以上，上看300萬支。（編輯：楊凱翔）1100120

(中央社)