基進黨立委陳柏惟昨（19）日酸國民黨台北市議員羅智強，是馬英九、朱立倫、韓國瑜的「三姓家奴」，讓國民黨文傳會副主委鄭照新看不下去，回嗆陳柏惟的說法凸顯自己是真草包。為感謝鄭照新力挺，羅智強今曝光他的「小鮮肉照片」，網友直呼超帥，甚至可以和吳怡農、蔣萬安比拚，更撞臉張信哲、鄭少秋等一票男星。

羅智強發起「割萊委」行動，連日來與陳柏惟隔空交戰。鄭照新昨日也加入戰局，他在臉書表示，只因羅智強挺過馬朱韓，就被陳柏惟稱是「三姓家奴」，難道民進黨的朋友經過謝蘇蔡等人，也是什麼三姓家奴嗎？陳柏惟卻認為這是政治道德的瑕疵，除凸顯自己民主內涵之缺乏外，更凸顯自己才是真草包，「與智障常常目空一切罵別人是智障，是一樣的道理」，批他的爭議言行，丟光台中市第二選區的光榮。

羅智強今在臉書感謝鄭照新，誇他回陳柏惟回得真到位，為表達感謝，「只好公布照新的小鮮肉照片了」。

網友看了鄭照新昔日青澀模樣後，為之驚嘆，不僅比現在瘦許多，顏值也很高，根本可以和吳怡農、蔣萬安大車拚，甚至有人說「比他們兩位更帥欸」。

另有網友認為鄭照新年輕時的模樣很像歌手張信哲、港星張智霖，以及憑楚留香一角風靡台灣的港星鄭少秋，紛紛替他加油，希望他能減肥成功，重現當年帥氣模樣。

國民黨文傳會副主委鄭照新年輕時帥照曝光，網友大讚，認為可以跟吳怡農、蔣萬安比拚，也被指撞臉許多男星。（圖／摘自羅智強臉書）

鄭照新（左）去年曾PO出10年前照片，激勵自己能減肥成功。網友指出，鄭照新年輕時的模樣，撞臉張信哲（右上）、鄭少秋（右中）、張智霖。（合成圖／鄭照新、張信哲、張智霖臉書；資料照）

(中時新聞網)