觀望氣氛濃，周二歐美原油期貨反彈；儘管國際能源署(IEA)下調了2021年全球原油需求預期，將2021年第1季需求預測下調60萬桶/日，但由於投資人將聚焦於新任美國財政部長葉倫(Janet Yellen)所提出的更多紓困利多，終場激勵油價反彈收漲。

分析師表示，隨著美國即將開啟拜登政府時代，各界期盼政府承諾的1.9億美元紓困計畫，能迅速對市場產生積極影響。石油輸出國組織(OPEC)秘書長，亦對原油需求復甦抱持樂觀態度。其中美國原油漲幅1.2%，倫敦原油漲幅2.1%。

美國NYMEX-2月輕質原油期貨上漲0.62美元，報每桶52.98美元；2月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.60美元；2月RBOB汽油漲0.01美元，報每加侖1.54美元；倫敦ICE-3月布蘭特原油期貨上漲1.15美元，報每桶55.90美元。(商品行情網)

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