網友收到阿公送的舊台幣，紙鈔充滿歷史痕跡，引起網友注目。（臉書社團《爆廢公社公開版》／蘇育宣翻攝）

傳統習俗中，每到農曆春節長輩總會贈送壓歲錢給晚輩，將紅包掛在床頭、壓在枕頭下，可祈求平安與吉祥。日前一位網友在臉書分享，阿公給他的紅包，沒想到抽出一看，竟是一張歷史悠久的壹圓紙鈔，網友紛紛直呼，這張宛如無價珍寶。

一位網友18日在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，他透露日前阿公發給他一只紅包，並解釋說是當時馬祖當兵用剩的。透過原PO發出的照片可見，為一張直式的壹圓紙鈔，鈔面已泛黃，上頭滿載著使用痕跡，有些是摺痕，有些則是直接破洞，可以透光了。

仔細一看還可發現，鈔票最上方大大的印著「臺灣銀行」四字，緊接著下方則為國父孫中山的頭像，最下方則標上面額為壹圓，金額的左右兩側則寫上「限馬祖地區通用」，外觀與現金流通的鈔票相差甚遠，吸引不少網友關注。

許多網友在留言區讚嘆，「好好保留，這未來會是珍寶」、「這很有價值」、「以前一元就很大了」、「裱框，有歷史懷舊意義」、「這是歷史」、「保存好一點」、「無價」、「太酷了，應該要護貝起來當作傳家寶」。

據悉，市場上亦有收藏家願意以高價收購舊鈔，根據《百家樓》官網表示，直式新台幣是政府為解決通貨膨脹，於民國38年發行，以4萬元舊台幣換1元新台幣的政策，以直式為主，面額共有，壹分、伍分、壹角、伍角、壹圓、伍圓、拾圓、壹百圓。

(中時新聞網)