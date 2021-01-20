台灣機械工業公會與外貿協會攜手主辦兩年一度2021年台北國際工具機展（TIMTOS），線上及線下展目前仍規劃3月15日同步登場，成為今年全球首發大型國際工具機展。為累積台北國際工具機展聲量，貿協與機械公會20日下午舉辦TIMTOS全球記者會暨領袖對談，邀上銀集團總裁卓永財、友嘉集團總裁朱志洋等人，就後疫情時代智慧機械產業新布局進行探討。

以往兩年一度台北國際工具機展報名參展廠商現場接單及後續洽談訂單，總和少則2、3億美元，景氣高峰還創造10億美元商機。新冠肺炎疫情捲土重來前，約二千家國內外廠商報名參展，需求攤位數達一萬個，實際使用攤位近七千個，出現參展大爆炸，目前實際使用攤位數降至近六千個。

去年底歐美疫情再起，還出現變種病毒，政府重新實施邊境管制，致使不少廠商放棄實體展。貿協13日宣佈，2021年台北國際工具機展，首度以實體結合線上展的全新Hybrid型態呈現，使用攤位數近六千個攤位，橫跨南港一、二館及世貿一館；近千家展商3月15日線上同步開展。

貿協表示，貿協開放買主預登後，陸續接獲土耳其、泰國、波蘭、印度等國買主，表達非常期待TIMTOS作為疫後首發工具機專業展順利開展，提供不限時空觀展體驗，讓參觀者可瀏覽參展商展品資訊，預約會議並交流採洽，也可以線上參與高峰論壇或觀看展場直擊影片。

貿協表示，TIMTOS線上展18日開放廠商布置虛擬攤位，主辦單位全力投入協助參展商豐富線上展內容，29日將在貿協台中辦事處辦理兩場講座暨線上展實作，實際帶領廠商線上布置攤位。洽邀國外買主上線觀展部分，貿協發動全球外館與合作公協會，強力洽邀買主上線，並規劃展場小秘書，安排人力配置平板電腦帶領買主到攤位與廠商洽談。國內參觀將規畫辦理採洽會、主題導覽及遊覽車接駁服務，實體商機及線上接軌。

貿協表示，貿協持續累積TIMTOS全球聲量，20日將邀請友嘉集團總裁朱志洋、上銀集團總裁卓永財及金豐機械董事長張於正三人，與貿協董事會黃志芳、機械公會理事長柯拔希，就「台北國際工具機展及後疫情時代智慧機械產業新布局」進行探討，會後放至直播平台播放。

(工商 )