36歲藝人小禎曾在2014年罹患多囊性卵巢症候群，內分泌失調導致體重攀升，她曾透露最胖的時候體脂肪高達41%，後來靠運動和飲食瘦回纖細的體態。不過忙於工作的小禎近期運動次數降低，想不到體脂再創新低，引起網議。

小禎19日夜晚在Instagram更新貼文，表示在疫情嚴峻的情況下，還能為工作奔波感到感謝，但因為太忙錄，踏進健身房運動的次數大幅下降，所以必須在飲食上特別留意，「最近都自己煮…有follow 我的朋友就有看到！當然也加上少了很多可以喝酒的時間 」。

由於運動量減少，小禎踏上體脂機的那刻，內心默默想著會不會打回原型，沒想到體脂肪再度下滑，來到人生顛峰15.5%，洋洋得意地說：「哈哈哈哈哈，我只能說，我的身體真的很貼心呢，知道主人累…系統有主動的增肌減脂」表示不知道是否成功養出吃不胖的體質，還是身體多了增肌減脂的機能，但她隨文附上的照片中，穿著深色體育服賣力的在健身房運動，體態相當結實又苗條。

小禎從原本41%的高體脂率，一路降低到15.5%，甚至被列為「體脂不足」一族，超勵志的過程震撼到網友，紛紛留言：「體脂好低，好厲害唷」、「好棒！！這讓我更有衝勁了，繼續堅持下去」、「真是神奇」、「15.5嚇死人的低」等。

事實上，小禎的減重路上並不是一帆風順，她曾因胸椎脊上韌帶扭挫傷併骨裂，被醫生囑咐停止運動一個月，很擔心肌肉量又會say byebye，外面又有酸民抹黑她修圖修很大，對此小禎坦言有修圖，「是因為臉太凹，所以要把臉拉澎一些」至於體重被旁人問有沒有50kg，身高174cm的她笑回：「沒有50公斤我早就飄走了。」強調不應該著重在體重，體脂才更需要注意。

(中時新聞網)