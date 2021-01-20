大陸國家衛健委通報，1月19日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例103例，其中境外輸入病例15例，本土病例88例（吉林46例，河北19例，黑龍江16例，北京7例）。

值得關注的是，北京昨天新增7例本土確診病例，其中有6例住在大興區天宮院街道融匯社區，1例住在順義區北務鎮南辛莊戶村。大興區也隨即開展全員核酸檢測、居民原則上禁止離京。

今天（20日）凌晨，大興區新冠肺炎防控工作領導小組發佈十項從嚴從快從緊抓好疫情防控措施。其中，天宮院街道的融匯社區、天宮院社區、天宮院西里社區、天宮院中里社區、天宮院南里社區實施嚴格封閉管控，本社區人員全部居家觀察，足不出戶。除封閉管控社區之外天宮院街道的其他社區，實施嚴格封閉管理，憑有效出入證明進出，非本社區居民不得進入。

大興區所有人員原則上禁止離京，如需出京，按照「誰審批誰負責」的原則，持3日內核酸檢測陰性證明。全區所有校外培訓機構全部關停，中小學、幼兒園學生一律居家學習生活。

此外，19日0時至12時，石家莊新增本土確診6例，全市累計確診772例。今天（20日）起至22日，石家莊市將開展新一輪核酸檢測。目前，新一輪核酸檢測的人員、設備、物資都已經準備到位，為實現全覆蓋，實行嚴格的屬地管理，轄區內所有單位所有人員統一納入範圍，確保應檢盡檢。核酸檢測期間，全市居民繼續實行居家防疫。

昨天黑龍江新增16例確診、31例無症狀感染者。黑龍江省綏化市望奎縣發佈通告，鑑於望奎縣新冠肺炎疫情嚴峻形勢，自2021年1月20日7時起，黑龍江望奎縣全域調整為高風險地區。

(中時 )