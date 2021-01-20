部立桃園醫院院內感染擴大，不僅有6名醫護染疫，且還傳染給2名家人及1名外籍看護，令外界關心病毒是否已進入社區。有網友好奇，若像歐美一樣將桃園封鎖只進不出，「有用嗎？」對此，有網友整理3大關鍵。

原PO昨（19）日在PTT八卦版貼文，指部立桃園醫院爆出這麼多例確診個案，若像歐美一樣將桃園鎖起來，所有市民只進不出，會有用嗎。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，不少人認為封城有效控制疫情，只在於「要不要做、想不想做」，且台灣面積相對於歐美各國較小，本就該採取封城措施，但依照各國經驗來看，若真的走到這一步，恐一堆人搶在封城前一秒，逃到各縣市；也有網友表示，每天境外移入個案不斷地往上追加，若不加強境外管制，封哪都沒用。

另外，部分人則認為桃園很難封城，原因在於許多的桃園人工作地、休閒娛樂都在雙北地區居多，現在封城是亡羊補牢，毫無作用，且指揮中心都沒有說要封院了，怎麼可能封城呢？

對此，有網友彙整大家的意見，整理出３大關鍵問題，第一，機場不加強管制，今天封桃園，明天封哪裡？第二，封的意義是要短時間內解決，但自院內感染都已過幾天了？第三，現在封城，人該往哪去？他縣市看到桃園的人逃到自己縣市，該有何想法？並表示「真的太小看人的賤性了」。

(中時新聞網)