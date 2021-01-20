連展投控（3710）小金雞連騰科技（6818）原為連展投控旗下的無線通訊事業群，分割後搶進5G天線市場，近日規畫登錄興櫃，登錄興櫃日期拍板落在1月21日。

連騰科技為先進5G天線製造廠商，提供各種地面式天線製造、電子產品所需的通訊元件、微型化天線原型設計、半成品與成品組裝，專研微波輻射所使用的各種介質特性與傳輸效能，開發研究具低損耗之電磁波輻射材料，致力於發展各式天線解決方案，為國際知名電腦大廠的主要天線供應商。

為加速因應5G世代變化，連騰科技早在數年前即開始著手進行方案研擬，並投入5G（Sub-6Ghz/mm Wave） RF天線、產品機構整合天線設計、AI智慧天線演算法等研發製造，成功提供客戶多項次世代解決方案，且已於2020年建置完成全球首創5G（FR1+FR2）整合式雙模CATR系統量測實驗室，可測量手持式行動裝置、小型基站、筆記型電腦、智能電視等各式小至大型通訊設備的5G測量，目前全球品牌客戶已超過100家，具備超過20億件天線產品生產經驗，可提供完整服務及穩定之品質，快速服務客戶的產品開發需求。

連騰天線產品主要應用於個人電腦天線、無人機天線、網路通訊設備天線、穿戴型電子設備天線、手持裝置天線、醫療監測隨身裝置天線、軍事通訊設備天線、監控設備天線、工業電腦天線、智慧城市天線、智慧農業設備天線，現為全球前三大個人電腦天線供應主力製造商，

法人指出，2020年因疫情因素，帶動居家上班需求，如今第二波疫情發酵使歐美宅經濟持續發威，各品牌出貨量不見減緩力道，預估2021年上半年出貨量將創新高。另外，因應5G世代需求與O-RAN聯盟架構日趨完善，連騰科技與國內知名大型網通廠合作的小型基站將在2021年開花結果，預估將進一步帶動新產品營收成長。

連騰科技自2017年自連展投控分割獨立後，在產品線擴大及產品組合多元化的綜合效益下，看好2021年後5G相關產業天線需求將快速提升，為獲得更多市場先機，連騰科技總經理蕭富仁與工研院展開多項全新天線產品開發，跨足車用、智慧型應用、及毫米波天線相關技術，並已開始著手研究6G（Tera hertz）技術。另外，為提升產品價格競爭力與因應市場變化，連騰已在東南亞布局設廠，並於2021年開始量產。

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