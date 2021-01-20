1.鴻海(2317)：車用題材超靚，今早勁揚逾2%，準備再叩關120元。

2.南電(8046)：訂單需求持續暢旺，今年業績向好，股價強守短均之上，今早走揚拚站穩220元。

3.熱映(3373)：本土病例增，拉高防疫等級，人氣增溫助股價脫底拚80元。

4.淘帝-KY(2929)：財報造假利空未除，跌停鎖死。

5.同泰(3321)：2021營運漸入佳境，股價跌幅已深吸引買盤進場，今早走高2%。

6.長華*(8070)：蝕刻產品月底前暫停接單，供給嚴重吃緊，早盤強漲近4%。

7.超豐(2441)：打線封裝產能大爆滿，漲聲續響，多方積極，股價續漲逾4.5%，再登波段新高價。

8.聚積(3527)：報價漲需求旺，訂單升溫，晨盤續衝漲逾3%，一度觸及115.5元。

9.大成鋼(2027)：土洋法人對作，賣壓持續湧現，早盤續跌逾4%。

10.敦泰(3545)：外資轉買超，Q1營運不看淡，惟高點修正，股價翻黑直摔跌停板，空軍拿下百元關。

11.新復興(4909)：買盤點火，連飆2根漲停，逼近前高23.35元。

12.鼎元(2426)：延續昨日爆量攻頂氣勢，晨盤續挾量彈升3%，攻克20元及逾2年高。

13.亨泰光(6747)：今年營收拚增兩成，昨日大漲近4成風光上櫃後，晨盤續漲逾1成，蜜月行情強強滾。

14.瑞儀(6176)：攻MiniLED、車載，資本支出倍增，晨盤揚升3%，寫5個月高價。

15.榮創(3437)：多頭發動快攻，早盤急拉漲停，改寫近3年高價。

16.毛寶(1732)：疫情擴大至社區感染，防疫概念股吸引買盤進駐，早盤火速攻頂，登波段高。

17.台積電(2330)：外資法人首見高喊「千金」，昨獲外資買超5212張相挺，今日飛上650元，續創新天價。

18.聯電(2303)：目標價獲外資升至新高63元，昨獲三大法人聯手買超8.9萬張，激勵晨盤上攻54.9元，續闖波段高。

19.樺漢(6414)：電動車正夯，內資合力轉買超，早盤漲逾3%。

20.直得(1597)：半導體設備訂單能見度逾4個月，早盤漲逾3%、收復短均。

21.緯穎(6669)：去年EPS 49.25元創高，外資喊上930元，早盤漲逾5%，創波段新高。

22.資通(2471)：外資連5日買超，早盤漲逾5%，站上30元。

23.康那香(9919)：再增本土案例，防疫概念抬頭，早盤挾量漲逾6%、跳上月線。

24.穎崴(6515)：上市首日飆漲逾37%，最高來到478元，蜜月行情超甜。

(時報資訊)