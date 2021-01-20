日本全日空航空 (All Nippon Airways)19日表示，將從四月開始的2021財政年度，進一步削減日本國內營運成本。也就是大幅減少大型機利用率，並將加重小型機的飛行量。

據悉，因慘遭新冠疫情衝擊，全日空2020年後三季，一共將虧損超過三千億日元，故公司高層才會宣示進入瘦身大作戰。

根據全日空這份企劃案，日後可能會暫停部分日本國內飛航服務，包括東京成田機場與大阪之間航班等，這都要歸咎疫情所致，客運量大大減少。

這份全日空新財年營運計畫與2020年初的規劃相比，未來大型機利用率將大幅降低一半左右。同時，小型機使用量預估要增加三成。全日空補充，小飛機支出較少外，機內座位利用率也可大大提升。

根據統計，從四月開始的新財年，全日空可售座位公里（Available Seat Kilometer, ASK）與先前規劃相比著實減少15%。

ASK是衡量航空公司一段時間客運運能指標，一個航班的ASK，是該班機提供的座位數與飛行公里數相互乘積，而整體ASK，則是所有航班ASK的加總。

26日，全日空計畫公布全新的國際班表。

相反地，日本另個航空業者日本航空 (Japan Airlines)則預估，因四月開始的新財年，需求可望回溫，反其道將增加日本國內航班量，包括從東京羽田機場飛往沖繩縣較偏遠的南部島嶼。

(時報資訊)