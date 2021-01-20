搶在川普在位美國總統最後一天、拜登宣誓就職的前一天，川普小女兒蒂芬妮19日宣布和小4歲億萬小開男友布洛斯（Michael Boulos）訂婚。

拜登即將在美東時間20日中午就職，搶在拜登就職前一天、老爸川普在位美國總統的最後一天，27歲川普小女兒蒂芬妮（Tiffany Trump）昨（19）日宣布和交往2年、小4歲的男友麥可•布洛斯（Michael Boulos）訂婚。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約郵報》（New York Post）八卦專欄「第6頁」（Page Six）報導，蒂芬妮昨日在個人Instagram帳號上宣布和交往2年的23歲男友布洛斯訂婚。

19日是川普擔任美國總統的最後一天，當天稍晚，包括川普本人、多位政府要員、川普家族成員等都在推特感性向民眾道別，蒂芬妮也不例外，在IG表示，「很榮幸和家人在白宮一起慶祝許多里程碑、歷史大事、以及創造回憶」，不過她接著說，「最特別的是和我的完美未婚夫麥可訂婚！現在感覺非常幸福、期待下一章節！」

蒂芬妮也在IG上分享一張自己和布洛斯站在白宮走廊上的合照。布洛斯同樣也在個人IG上分享訂婚喜訊，「和畢生最愛訂婚了，期待一起展開人生新章節！」

據美媒報導，蒂芬妮的未婚夫布洛斯身價不凡，時尚雜誌《浮華世界》（Vanity Fair）將布洛斯描述為「億萬小開」，美國時尚月刊《Town & Country》將他描述為「海外富有人家的公子哥」。

報導指出，出生於德州休士頓的布洛斯具有黎巴嫩及法國血統，不過從小就隨家人搬至西非國家奈及利亞，家族在當地經營價值數十億美元的大型企業，在西非10多個國家也擁有各式各樣不同領域的公司，布洛斯的父親馬沙德•布洛斯（Massad Boulos）負責管理這些公司，母親莎拉（Sarah Boulos）則在奈及利亞創立表演藝術協會（Society for the Performing Arts）。

布洛斯有3個兄弟姊妹，他們在奈及利亞大城拉哥斯（Lagos）的私立國際學校就讀，據當地酒吧老闆透露，布洛斯青少年時期經常流連不同酒吧，夏天時，他會和朋友搭乘私人飛機前往希臘度假，在地中海上的私人遊艇上開趴，報導指出，布洛斯流連夜店的習性就和蒂芬妮一樣。

《Town & Country》報導，蒂芬妮和布洛斯於2018年相識，初認識時就一拍即合成為朋友，直到當年底發展出戀人關係。兩人第一次被媒體捕捉到是在2018年9月的一場紐約時裝秀上，同年11月感恩節假期間，蒂芬妮在佛州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）正式將布洛斯介紹給家人，並且獲得家人認可。

後續蒂芬妮也攜布洛斯出席白宮活動、參與川普的國情咨文演說，屢次和川普夫婦、其他家族成員留下合影，顯見兩人交往時就非常認真、穩定，布洛斯也和川普家族關係密切。

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(中時新聞網)