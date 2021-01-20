國民黨主席江啟臣規劃智庫副董事長連勝文兼任黨祕書長的消息一出，遭連勝文婉拒。連勝文今天坦言，他和江啟臣在做事方法、看事情的角度不一致，需要花較長的時間磨合，對黨而言不好，他強調，團隊管理不是臨時急就章的拼裝車。

連勝文上午接受《POP撞新聞》廣播專訪表示，國民黨的領導層一定要無私，若純粹從權力運作、個人私心，也許他要接下祕書長一職，但現在考量的不是個人，重點在於團隊管理，「不是臨時急就章，更不是拼裝車」。

連勝文坦言，他跟江啟臣對很多事情的看法與作法完全不一致，假使湊在一起，磨合過程會花比較多時間，可能要花3到4個月磨合，然後又碰到黨主席選舉、反萊豬公投，從管理角度來看並不適合，對黨不好，對他個人也沒有太大助益，而且「祕書長對兩岸、對美事務好像都不准碰，那我到底要去幹嘛，真的不清楚」。

被問到去年江啟臣參選黨主席，就有意規劃連勝文出任副主席的傳聞，連勝文淡然地說，這些東西其實都不重要，他重提2012年的「丐幫說」，揶揄自己得罪當時的領袖（指馬英九）被狠批一頓，現在的國民黨面臨一窮二白、山窮水盡困境。

連勝文意有所指地說，個人信用是小事情，他若真的很在意這些事情，當初就不會考慮2、3個月接下智庫副董事長，就是希望大家不要把問題集中在這個點上面，更不要讓人誤解「相對年輕的人」在爭位置。他還幽默自嘲呼籲大家不要叫他公子，應改口叫員外比較合適。

至於江啟臣是否有意藉此舉拉攏連勝文，讓連不參選黨魁？連勝文回答，他寧願相信江啟臣和其身旁的人沒有此權謀的思考，至少江和他談論時蠻誠懇，「世界上沒有人可以擋的了我，若要做，沒人擋的了我，若不要做，也沒有人逼得了我去做，父親從小就罵我特立獨行」，因此，若江啟臣有此深層思考，也沒有太大作用。

(中時 )