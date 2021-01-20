拉高防疫層級 奇美醫院宣導視訊探病 10:102021/01/20 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 奇美醫院今也宣布提高防疫措施。（曹婷婷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衛福部桃園醫院新冠肺炎疫情有擴散趨勢，因應該醫院感染事件，台灣多家醫院都提高防疫層級，奇美醫院今天表示，即日起強化防疫措施，包括減少加護病房的探病時間變為1天1次，宣導使用通(視)訊軟體探病；加強病人、家屬和看護旅遊史、就醫史和職業史查詢；嚴格執行戴口罩，如有發燒的民眾會引導至急診室就醫。 台篩檢費貴大陸19倍 挨轟趁火打劫 大陸劇出海熱 走向歐美非洲 (中時 ) #層級 #奇美醫院 #宣導 #就醫 #探病 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 證交所投資人關係論壇 聚焦ESG 04:102021/01/20 證券．權證 美準國務卿：將仔細研究美台交往規定 盼台在國際扮演更大角色 06:112021/01/20 國際 不完美ＤＮＡ配對 中研院揭遺傳關鍵 04:102021/01/20 焦點要聞 新年限定美妝 搶攻情人節送禮 04:102021/01/20 時尚消費 美聯邦政府 禁用大陸製無人機 04:102021/01/20 焦點新聞 兩大殺手級服務搶客 04:102021/01/20 財經要聞 李方艾美酒店 傳尋買主接手 04:102021/01/20 金融．稅務 台南房市強強滾 上曜九份子推案總銷達250億 04:102021/01/20 證券．權證 經濟學人：九大趨勢決定疫後贏家 04:102021/01/20 產業．科技 內外資齊力抱股 迎接金牛年 04:102021/01/20 證券．權證 桃醫群聚感染爆不停 網氣炸痛批：這人最可惡 00:282021/01/20 生活 生活熱門新聞 國防部下令官兵別去桃園 網驚事情不單純：陸軍5大部門全在那 - 生活 部桃群聚再增4確診 這1例讓前台大醫頭皮發麻：不要去今天開幕的店 - 生活 疫情攻入社區？柯文哲：這2、3天是關鍵 - 生活 部桃8天9確診 胸腔醫推1招抓出無症狀感染者 - 生活 醫院感染路徑多可怕 急診醫曝院內染疫恐怖案例：靠寶特瓶1傳30 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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