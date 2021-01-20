衛福部桃園醫院新冠肺炎疫情有擴散趨勢，因應該醫院感染事件，台灣多家醫院都提高防疫層級，奇美醫院今天表示，即日起強化防疫措施，包括減少加護病房的探病時間變為1天1次，宣導使用通(視)訊軟體探病；加強病人、家屬和看護旅遊史、就醫史和職業史查詢；嚴格執行戴口罩，如有發燒的民眾會引導至急診室就醫。

(中時 )